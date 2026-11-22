واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عقد اللقاءات الإنسانية الدورية، في حلقة جديدة من حلقات العطاء، شهدت تقديم مساعدات إنسانية متنوعة تجاوزت قيمتها مليون جنيه، استهدفت تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجًا وتلبية جانب من متطلباتها الأساسية.

جاء ذلك انطلاقٱ من سلسلة لقاءات الخير والمساعدات الإنسانية التي تشهدها محافظة بورسعيد، وحرصًا على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم المباشر للأسر الأولى بالرعاية.

محطة جديدة من قطار الخير ببورسعيد .. مساعدات متنوعة

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والأستاذة رشا الحمامي مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام، وعدد من ممثلي الجهات المختصة

وتضمنت المساعدات المقدمة حزمة متنوعة من أوجه الدعم، شملت توزيع اللحوم والمساعدات الغذائية، وتقديم مساعدات مالية، والبطاطين وعدد من الأجهزة الكهربائية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المعيشية للأسر المستحقة، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لها

وتأتي هذه اللقاءات انطلاقًا من توجهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما الأسر الأكثر احتياجًا، وفي إطار حرص محافظة بورسعيد على استمرار التواصل المباشر مع المواطنين، والاستجابة لاحتياجاتهم، وتقديم أوجه الدعم الإنساني للفئات الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ بورسعيد، على استمرار تنظيم لقاءات المساعدات الإنسانية، لافتٱ أن المحافظة تضع الملف الإنساني على رأس أولوياتها، وتعمل على توفير أوجه المساندة اللازمة للأسر الأكثر احتياجًا، انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تحسين جودة حياة المواطنين.