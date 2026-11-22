تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد فعاليات المسابقة النهائية لبرنامج «قادة مدارس الجمهورية» ببورسعيد.

في إطار دعم الدولة لتمكين النشء والشباب، وتنمية قدراتهم القيادية، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في المجتمع، انطلقت بديوان عام محافظة بورسعيد فعاليات المسابقة النهائية لقطاع بورسعيد ضمن برنامج «قادة مدارس الجمهورية»، برئاسة النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، وبمشاركة اتحادات طلاب وطالبات محافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء ودمياط والدقهلية، وذلك لعرض وتقييم المبادرات الطلابية التي جرى تنفيذها على مدار رحلة البرنامج

وتفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد فعاليات المبادرة ميدانيًا، واطّلع على العروض والمبادرات التي قدمها الطلاب والطالبات، واستمع إلى شرح حول أفكارها وآليات تنفيذها والنتائج التي تستهدف تحقيقها داخل المدارس والمجتمع المحيط، مشيدًا بما لمسه من وعي وإبداع لدى الطلاب، وما اكتسبوه من مهارات في القيادة والتخطيط والعمل الجماعي والتواصل الفعال

ووجه محافظ بورسعيد بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقائمين على تنظيم الفعاليات، وتوفير المناخ الملائم لضمان خروج المسابقة بالشكل الذي يليق بأهمية البرنامج وأهدافه، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم المبادرات التي تستثمر في طاقات الشباب، وتسهم في إعداد جيل جديد يمتلك الوعي والقدرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في بناء المجتمع

محافظ بورسعيد يتفقد فعاليات المسابقة النهائية لبرنامج «قادة مدارس الجمهورية» ببورسعيد

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أسامة هشام مستشار مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، والدكتور أحمد حسام مدير برامج النشء والشباب بالمؤسسة، والأستاذ أحمد موسى مدير عام إدارة الاتحادات الطلابية إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم وعدد من القائمين على تنفيذ البرنامج

وشهدت المسابقة تنافس اتحادات طلاب وطالبات المحافظات الست، من خلال استعراض المبادرات التي نفذوها في اللجان الخمس لاتحاد الطلاب، وهي اللجان الاجتماعية والرياضية والكشفية والدينية والثقافية والفنية والعلمية، حيث قدم الطلاب والطالبات أفكارًا متنوعة عكست ما اكتسبوه من خبرات ومهارات خلال شهور البرنامج، وقدرتهم على تحويل الأفكار إلى مبادرات واقعية ذات أثر إيجابي داخل مدارسهم

كما تضمنت العروض مبادرات المبادرة الوطنية «دوّي»، التي تستهدف نشر الوعي بقضايا الفتيات وتمكينهن، وترسيخ قيم المساواة واحترام الحقوق، بما يعزز دور الطلاب والطالبات في إحداث تأثير إيجابي داخل المدرسة والمجتمع.

ومن جانبه، أعرب النائب أحمد فتحي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة، عن سعادته بالتواجد في محافظة بورسعيد ضمن محطات المسابقات النهائية للبرنامج، مشيدًا بما قدمه الطلاب والطالبات من مبادرات وأفكار متميزة، ومؤكدًا أن الاستثمار في الطلاب والطالبات يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل مصر.

ويُذكر أن برنامج «قادة مدارس الجمهورية» يُعد أول وأكبر برنامج لدعم وتمكين اتحادات طلاب وطالبات مدارس مصر، وتنفذه مؤسسة شباب القادة بالشراكة مع منظمة اليونيسف، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، في إطار برنامج تمكين المرأة المصرية بتمويل من الاتحاد الأوروبي