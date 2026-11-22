شاركت جامعة بورسعيد في فعاليات النسخة الرابعة من معرض EDUGATE بورسعيد للتعليم الجامعي، الذي أُقيم بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة بورسعيد، بمشاركة عدد من المؤسسات التعليمية والجامعات.

رئيس جامعة بورسعيد الجامعة تمثل ركيزة أساسية في إعداد كوادر مبدعة وقادرة على مواكبة الثورة التكنولوجية



وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من حرص الجامعة على تعزيز حضورها التعليمي والتعريفي، وفتح قنوات تواصل مباشرة مع الطلاب وأولياء الأمور، للتعريف بالبرامج والتخصصات الأكاديمية التي تقدمها كليات الجامعة، وإبراز التطور الذي تشهده منظومة التعليم الجامعي بها، بما يواكب متطلبات التنمية وسوق العمل والتطورات التكنولوجية المتلاحقة.



وشهدت فعاليات المعرض حضور الدكتور محمد كامل، المشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد رزق، المشرف على قطاع المدن الجامعية، ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة.



وجاءت مشاركة الجامعة لتسليط الضوء على ما تقدمه الجامعة وكلياتها ومراكزها المتميزة من برامج وتخصصات متنوعة، وما تمتلكه من إمكانات تعليمية ومعامل وورش متخصصة، فضلًا عن جهودها في تطوير العملية التعليمية وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي والبحث العلمي، بما يسهم في إعداد اجيال يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة المستجدات العلمية والتكنولوجية.



و أتاحت المشاركة فرصة للتواصل المباشر مع الطلاب وأولياء الأمور، واستعراض طبيعة الدراسة بمختلف الكليات، والإجابة عن استفساراتهم بشأن البرامج الدراسية الجديدة ومجالات العمل المستقبلية، بما يساعد الطلاب على اتخاذ قرارات واعية تتناسب مع قدراتهم وميولهم وطموحاتهم العلمية والمهنية.



وأكد الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، أن المشاركة في المعارض التعليمية تمثل فرصة مهمة للتعريف بما تمتلكه الجامعة من إمكانات أكاديمية وعلمية متميزة، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على تقديم صورة واقعية عن تطور كلياتها وبرامجها التعليمية، وتعزيز تواصلها مع الأجيال الجديدة من الطلاب، بما يدعم اختيارهم للمسارات التعليمية التي تتوافق مع احتياجات المستقبل.



وأضاف رئيس جامعة بورسعيد أن الجامعة بما تمتلكه من خبرات علمية وكوادر أكاديمية متميزة، تؤدي دورًا مهمًا في إعداد أجيال من القادرين على الابتكار والإبداع والتعامل مع التقنيات الحديثة، مؤكدًا أن الاستثمار في العقول الشابة وتشجيع المبدعين والمبتكرين، خاصة في المجالات التكنولوجية، يأتي في مقدمة أولويات الجامعة.

وتؤكد جامعة بورسعيد استمرارها في المشاركة الفاعلة بالفعاليات والمعارض التعليمية والمجتمعية، والتعريف ببرامجها وإمكاناتها، بما يعزز مكانتها كصرح علمي يسعى إلى التميز الأكاديمي والابتكار وخدمة المجتمع.

وفى نهاية كلمته قدم سيادته كل الشكر والتقدير للمشاركين في فاعليات المعرض متمنيا لهم بمزيد من التقدم والتميز، وأن تظل جامعة بورسعيد دائمًا نموذجًا للعطاء العلمي والابتكار والريادة.