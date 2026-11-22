استقبل الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد البروفيسور كريس مونتن Prof. Chris Monten من جامعة جنت البلجيكية، خلال زيارة أكاديمية استمرت ثلاثة أيام، تضمنت عددًا من كليات القطاع الصحي والمستشفى الجامعي، وشهدت بحث آليات تفعيل التعاون المشترك والانتقال به إلى برامج عملية في مجالات التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي والتبادل الطلابي والبحث العلمي.



رئيس الجامعة: نعمل على تحويل الشراكات الأكاديمية الدولية إلى برامج تنفيذية تتيح لطلابنا وأعضاء هيئة التدريس الانفتاح على الخبرات الأوروبية

وخلال اللقاء الذي جمع رئيس الجامعة بالبروفيسور كريس مونتن، جرى تبادل الرؤى حول سبل تطوير الشراكة الأكاديمية بين الجامعتين، وتعزيز تبادل الخبرات والزيارات العلمية، مع التركيز على إتاحة فرص للتبادل الطلابي لطلاب كلية الطب، بما يمكنهم من الاطلاع على التجارب التعليمية والطبية الدولية والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والإكلينيكية بجامعة جنت البلجيكية.



وقد رافق البروفيسور خلال الزيارة الأستاذ الدكتور أحمد حسن أنور، مستشار رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، والدكتورة مروة إبراهيم، منسق العلاقات الدولية بالجامعة.

واستهلت البروفيسور كريس مونتن زيارتها للجامعة بزيارة كلية التمريض، حيث عقدت جلسة نقاشية موسعة مع الأستاذة الدكتورة سناء عبد العظيم، عميد الكلية، وبمشاركة وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية.



وتضمنت الزيارة عرضًا تعريفيًا شاملًا حول الكلية، وبرامجها وتخصصاتها وإمكاناتها، وأبرز إنجازاتها خلال العامين الماضيين، أعقبه نقاش مفتوح تناول فرص التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجانبين، وإمكانية تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية المتبادلة، بما يسهم في تطوير البرامج الدراسية وتعزيز التدويل والانفتاح على التجارب الدولية.

وشهد اليوم الثاني من الزيارة التوجه إلى كلية الطب والمستشفى الجامعي حيث استقبلها الأستاذ الدكتور إيهاب الحنفى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى والاستاذة الدكتورة أسماء نبيل المدير التنفيذي للمستشفى الجامعى، حيث تركزت المناقشات على وضع الترتيبات والتفاصيل التنفيذية لبرنامج التبادل الطلابي المرتقب بين جامعتي بورسعيد وجنت، والمقرر أن تبدأ أولى مراحله خلال صيف عام 2027.

كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية بالمستشفى الجامعي للتعرف على ما يمتلكه من إمكانات وتجهيزات طبية وخدمية وتدريبية، والوقوف على فرص الاستفادة منها في دعم مجالات التعليم الطبي والتدريب الإكلينيكي وتبادل الخبرات المهنية والعلمية.



وأعربت البروفيسور كريس مونتن عن سعادتها بزيارة المستشفى الجامعي والاطلاع على إمكاناته وتجهيزاته، مشيدة بما شاهدته من مقومات وفرص واعدة للتعاون، ومؤكدة أهمية تعزيز التواصل الأكاديمي والمهني بين المؤسستين بما يخدم تطوير التعليم والتدريب الطبي.

وفي اليوم الثالث، شاركت البروفيسور كريس مونتن في فعاليات توقيع بروتوكول التعاون بين جامعة بورسعيد والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، من خلال اللقاء المشترك الذي جمع الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح، رئيس الجامعة، بالمدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعاليات، وما أتاحته لها من فرصة للتعرف على أوجه التعاون المؤسسي بين الجامعة والهيئة، ودور الجامعة ومستشفاها الجامعي في دعم وتطوير المنظومة الصحية بمحافظة بورسعيد.

وتأتي هذه الزيارة الممتدة على مدار ثلاثة أيام لتعكس توجه جامعة بورسعيد نحو تفعيل شراكاتها الدولية وتحويلها إلى مسارات تعاون مستدامة ذات مردود ملموس، لا تقتصر على تبادل الزيارات والخبرات، بل تمتد إلى برامج التبادل الطلابي والتطوير الأكاديمي والتدريب الإكلينيكي والتعاون البحثي.



وتمثل خطوة جديدة نحو إتاحة فرص أوسع أمام طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس للاحتكاك بالتجارب الأوروبية المتميزة، واكتساب خبرات علمية ومهنية دولية، بما يدعم تطوير منظومة التعليم الطبي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، ويعزز مكانة جامعة بورسعيد على خريطة التعاون الأكاديمي الدولي.

