تفقد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، ، مدرسة ناصر الإعدادية بنات المعتمدة التابعة لإدارة شمال التعليمية، لمتابعة انتظام الدراسة والاطمئنان على توافر مقومات البيئة التعليمية المنضبطة.

الانضباط والتحصيل الدراسي محور متابعة وكيل تعليم بورسعيد الميدانية بمدرسة ناصر الإعدادية بنات

جاء ذلك بحضور أميرة عبد اللطيف مدير إدارة شمال التعليمية، ورائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وتريزا موريس مدير المدرسة، التي تضم ٨٨٤ طالبة موزعات على ٢٠ فصلًا دراسيًا.

وخلال الجولة، تابع مدير المديرية انتظام الدراسة داخل الفصول، ومدى الالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج الدراسية، وانتظام حضور الطالبات والمعلمين، إلى جانب الوقوف على مستوى التفاعل التعليمي، ومدى فاعلية الشرح والمشاركة داخل الفصول.

كما تفقد عددًا من الفصول الدراسية، واطلع على دفاتر تحضير المعلمين وسجلات رصد الدرجات، فضلًا عن متابعة كراسات التقييمات الخاصة بالطالبات، للتأكد من انتظام تنفيذ التقييمات الدورية ودقة متابعة مستويات التحصيل الدراسي، بما يعكس جدية العمل وانتظام منظومة المتابعة والتقييم داخل المدرسة.

وأشاد محمود بدوي بالمستوى الدراسي للطالبات ومعدلات الانتظام في الحضور، مؤكدًا أهمية الحفاظ على هذا المستوى من الالتزام، ومواصلة الاهتمام بالتقييمات الدورية باعتبارها أداة أساسية لرصد نواتج التعلم، وتحديد جوانب القوة والاحتياج لدى الطالبات، بما يسهم في تحسين مستواهن الدراسي وتعزيز تحصيلهن العلمي.

وشدد مدير المديرية على أهمية استمرار المتابعة الجادة داخل الفصول، والالتزام بتنفيذ المناهج وفق الخريطة الزمنية المقررة، مع الاهتمام بكافة عناصر العملية التعليمية، بما يضمن تحقيق الانضباط المدرسي وتوفير بيئة تعليمية جادة ومحفزة.