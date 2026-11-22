صدق اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، على إيقاف تشغيل أحد المخابز الإفرنجية الكائنة بشارع السواحل والزقازيق بنطاق حي العرب، وذلك عقب ثبوت وجود مخالفات جسيمة للاشتراطات الصحية وسلامة الغذاء، تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة في إطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين وضمان جودة وسلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.

جاء القرار بناءً على تقرير لجنة مشتركة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد وإدارة التموين وحي العرب، والتي أجرت أعمال المرور والتفتيش على المنشأة، وتبين وجود حشرات زاحفة داخل أماكن التخمير والتجهيز والتخزين، فضلًا عن تدني مستوى الاشتراطات الصحية، وعدم إحكام غلق المنشأة، ووجود كسور بالحوائط، وعدم توافر الإضاءة الكافية ووسائل الحماية على الأبواب.

رصد حشرات زاحفة داخل أماكن تجهيز وتخزين الأغذية بالمخبز الكائن بشارع السواحل والزقازيق

كما رصدت اللجنة وجود صدأ وتآكل بالمعدات، واستخدام أدوات خشبية غير ملساء وبها عفن، وعدم حفظ الأغذية في درجات الحرارة المناسبة، فضلًا عن عدم توافر مرافق غسيل الأدوات ومستلزمات غسل الأيدي، وعدم حمل العاملين شهادات صحية أو ارتداء الملابس الوقائية، إلى جانب عدم توافر صناديق قمامة.

وأكد محافظ بورسعيد استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت الغذائية والمخابز بمختلف أحياء المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفات التي تمس صحة وسلامة المواطنين، وعدم التهاون مع أي ممارسات تمثل خطرًا على الصحة العامة، مع التأكيد على الالتزام الكامل باشتراطات سلامة الغذاء والصحة العامة.