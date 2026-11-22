فاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للساق الواحدة بقيادة مديره الفني محمد خيري، على نظيره الياباني، بنتيجة 2-1 في إطار تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن ببطولة كأس العالم المقامة بالمكسيك خلال الفترة من 13 وحتى 22 نوفمبر الجاري.

ونجح الفراعنة في فرض سيطرتهم على اللقاء منذ بدايته وحتى نهايته، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 2-0 قبل أن يقلص المنتخب الياباني الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

ومن المقرر، أن يلتقي أبناء النيل في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس مع المنتخب الأنجولي الذي فاز على نظيره الإسباني بهدفين للاشئ.

وكان منتخبنا الوطني قد سطر تاريخًا جديدًا بصعوده لربع نهائي البطولة قبل أن يخسر بصعوبة أمام نظيره الغاني بنتيجة 2-0.

وسطر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم للساق الواحدة بقيادة مديره الفني محمد خيري، تاريخًا مميزًا بتأهله لربع النهائي بعد فوزه على نظيره الإنجليزي، بنتيجة 2-1 في ثمن النهائي.

فيما كان منتخبنا الوطني قد ضمن الصعود لثمن النهائي بعد حصوله على المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط عقب التعادل مع المنتخب الإسباني بهدف لكل منتخب، ثم الخسارة بصعوبة أمام نظيره التركي بنتيجة 1-2، قبل الفوز على المنتخب النيجيري بنتيجة 2-1 في ختام لقاءات المجموعة.

وتضم قائمة منتخبنا في البطولة 15 لاعبًا، هم: سيف محمد محمود أحمد، وأحمد السيد محمد النظلي، وإسلام مجاهد علي محمد، ومحمد نبيه محمد مصري، وأحمد مسعد محمد مبروك، ومحمود محمد أحمد محمد، ونور الدين أحمد عزت مختار رمضان، ومحمود عبد العظيم إبراهيم توفيق، وعبد الله مصطفى عبد العاطي السيد، وحسني أمبارك النوبي محمود، وأشرف إسماعيل إبراهيم إسماعيل سلامة، وزاهر محمد زاهر إبراهيم، وأحمد محمد إبراهيم إبراهيم السيد، ومحمد أحمد حسن حسين، ومصطفى محمود عبد الرحيم محمود.

فيما يضم الجهاز الفني الدكتور محمد خيري منصب مدير الجهاز، ومحمد فؤاد مدربا، ومحمد رشوان مدربًا لحراس المرمى، ويترأس البعثة رامي عبد الحميد عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية.

وكان منتخب الساق الواحدة قد دخل معسكرًا مغلقًا بالإسماعيلية، استعدادًا للبطولة، بالإضافة إلى إقامة اختبارات لاختيار قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى البطولة، وبناء عليه تم اختيار القائمة.

وتأتي مشاركة المنتخب في بطولة كأس العالم للساق الواحدة ضمن جهود دعم وتطوير كرة القدم للساق الواحدة، وتعزيز حضور اللاعبين المصريين في المحافل الدولية، والسعي لتحقيق نتائج إيجابية تليق بمكانة الرياضة البارالمبية المصرية.