قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني :أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها مكانة المعلم وهيبته وتوفير كافة سبل الدعم له، لما لذلك من انعكاس مباشر وإيجابي على جودة التعليم وصناعة مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمعلمين اليوم في جولته التفقدية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمحافظة الإسكندرية، حيث تفقد مدرسة "المكس الإعدادية بنات" التابعة لإدارة العجمي التعليمية، للوقوف على مستوى الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدرسة.

كما ناقش الوزير مع المعلمين آليات تطبيق التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية، مؤكداً أن الهدف الجوهري من منظومة التقييم هو الوقوف الفعلي على مستوى استيعاب الطالبات، وتحديد نقاط الضعف لتصويب الأخطاء أولاً بأول، بما يضمن تحقيق نواتج التعلم المستهدفة.

وكان قد واصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولته التفقدية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمحافظة الإسكندرية، حيث تفقد مدرسة "المكس الإعدادية بنات" التابعة لإدارة العجمي التعليمية، للوقوف على مستوى الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدرسة.

وخلال جولته، حرص الوزير على اجراء حوار مع السادة المعلمين بالمدرسة والموجهين، استمع خلاله باهتمام بالغ إلى آرائهم وملاحظاتهم الميدانية حول المناهج الدراسية وطرق التدريس الحديثة، ومدى استجابة الطالبات وتفاعلهن مع المناهج المطورة، مشيداً بالجهود المبذولة لتبسيط المفاهيم العلمية وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطالبات.

وتفقد الوزير عدداً من الفصول الدراسية بالمدرسة، حيث اطمأن على انتظام الطالبات داخل الفصول، ومعدلات الكثافة الطلابية، وتوافر الوسائل التعليمية اللازمة لدعم العملية التعليمية.