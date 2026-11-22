تعتزم أوغندا وتنزانيا تنسيق استثماراتهما في قطاع تكرير النفط، بهدف بناء صناعة إقليمية قائمة على النفط الخام الأوغندي حيث تسعى دول شرق أفريقيا إلى تعظيم الاستفادة من مواردها النفطية وتقليل اعتمادها على استيراد المنتجات النفطية المكررة، وذلك في ظل جهود تطوير البنية التحتية للطاقة على المستوى الإقليمي.

وذكرت وكالة "إيكوفين" المتخصصة في الاقتصاد الأفريقي والإدارة العامة اليوم /الأحد/ - أنه خلال لقاء جمعهما في مدينة "عنتيبي" الأوغندية، دعا الرئيسان "يوويري موسيفيني" و"سامية صلوحو حسن" إلى تسريع إنشاء مركز للطاقة في "تانغا" بتنزانيا، وربط هذا المشروع بمصفاة النفط المزمع إقامتها في "هويما" بأوغندا.

ويهدف هذا التوجه إلى تجنب ازدواجية البنية التحتية، وضمان توزيع أكثر كفاءة لقدرات المعالجة والتخزين والتوزيع بين البلدين.

وشدد رئيس أوغندا "موسيفيني" على ضرورة تجاوز التعاون الذي يقتصر فقط على نقل النفط الخام.. محذرا من أن تبني استراتيجيات وطنية منفصلة قد يؤدي إلى استثمارات مكررة، وارتفاع في التكاليف، وضياع فرص اقتصادية قيمة.

وأشار في هذا الصدد إلى مشروعي مصفاتي "هويما" و"تانغا".. مؤكدا أن تطويرهما دون تنسيق مشترك سيعد خطأ اقتصاديا جسيما.

ومن المتوقع أن يشمل التعاون بين البلدين مراحل متعددة من سلسلة القيمة النفطية، بدءا من التكرير، مرورا بالتخزين، ووصولا إلى التوزيع.

وتلبي المنشأتان احتياجات متباينة؛ ففي "هويما" (Hoima)، تخطط أوغندا لإنشاء مصفاة بطاقة 60 ألف برميل يوميا، مخصصة في المقام الأول لتلبية احتياجات السوق المحلية. ويقدر حجم هذا المشروع بـ 4 مليارات دولار، ويقوم على شراكة بين شركة "ألفا إم بي إم للاستثمارات" (Alpha MBM Investments) الإماراتية -التي ستمتلك 60% من رأس المال- وشركة النفط الوطنية الأوغندية (UNOC) المملوكة للدولة، والتي ستمتلك النسبة المتبقية (40%).

ومن المتوقع اتخاذ القرار الاستثماري النهائي في فبراير 2027، في حين بدأت بالفعل أعمال الهندسة الأساسية.

أما في "تانجا" (Tanga)، فإن الطموحات تبدو أوسع نطاقا؛ إذ تنص مذكرة التفاهم -الموقعة في 6 أغسطس 2026 بين شركة النفط الوطنية الأوغندية (UNOC) ومؤسسة تنمية البترول التنزانية (TPDC) وشركة "فيتول البحرين" (Vitol Bahrain)- على إنشاء مجمع تزيد تكلفته عن 20 مليار دولار.

ويضم هذا المجمع مصفاة، ومحطة تخزين، ورصيفا بحريا، وخط أنابيب لنقل المنتجات المكررة إلى أوغندا. كما يتضمن المشروع تطوير أنشطة تجارية ولوجستية، وتأسيس مشاريع مشتركة في مجالات إنتاج الأسمدة والبلاستيك والمواد الكيميائية الصناعية. ومع ذلك، لم يتم تحديد الطاقة التكريرية المستهدفة لهذا المجمع.

وتستند هذه التكاملية إلى "خط أنابيب النفط الخام في شرق أفريقيا" (EACOP)، الذي سيقوم بنقل النفط الأوغندي إلى الساحل التنزاني. وفي 18 نوفمبر الجاري، بلغت نسبة إنجاز هذا الخط 3ر93%. وقد وجه الزعيمان بضرورة تسريع الأعمال النهائية، وإجراء الاختبارات اللازمة، والتحضير لبدء التشغيل.

وبالنسبة لكمبالا، يتمثل أحد الأهداف الرئيسية في تقليل الاعتماد على الإمدادات الخارجية؛ إذ تكلف واردات المنتجات النفطية البلاد نحو ملياري دولار سنويا.

ومن المتوقع أن تساهم مصفاة "هويما" في تلبية هذا الطلب، في حين يمكن لمجمع "تانجا" أن يتولى عمليات معالجة وتخزين وإعادة توزيع المنتجات النفطية إلى أسواق إقليمية متعددة.

وتسلط المنافسة الإقليمية الضوء على أهمية البنية التحتية وتوافر منافذ للأسواق. فبعد أن كانت مجموعة "دانجوتي" النيجيرية تدرس موقع "تانجا"، اختارت في نهاية المطاف "لامو" في كينيا لإقامة مشروع مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 700 ألف برميل يوميا.

ولعبت عدة عوامل دورا في هذا الاختيار، منها عمق المياه في "لامو"، وحجم السوق الكينية، والروابط التي تتمتع بها كينيا مع العديد من دول شرق أفريقيا. لذا، سيتعين على "تانجا" تعزيز جاذبيتها الصناعية من خلال الاستفادة من سهولة الوصول إلى النفط الخام الأوغندي، ودمج الأنشطة المختلفة المخطط لها في الموقع.

وتسعى الحكومتان إلى إدراج هذا التعاون ضمن شبكة طاقة أوسع نطاقا؛ حيث دعتا إلى تسريع مشاريع خطوط أنابيب الغاز وخطوط نقل المنتجات النفطية المكررة، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي بجهد 400 كيلوفولت الذي يربط بين "ووبولينزي" و"ماساكا" و"إيباداكولي" و"شينيانغا". وتعد هذه البنى التحتية ركائز أساسية لدعم تكامل أسواق الطاقة في كل من أوغندا وتنزانيا.