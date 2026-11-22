عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً، لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة عدد من المحاور المرورية الحيوية بطريق الزقازيق/ بلبيس، تشمل إنشاء مطلع ومنزل على الطريق الإقليمي بمنطقة تل روزن، لربطه بطريق بلبيس/الزقازيق، إلى جانب تطوير وتوسعة طريق إنشاص لربط الطريق الإقليمي بشبكة الطرق الداخلية، فضلاً عن توسعة طريق بلبيس/الزقازيق، وذلك بتكلفة تقديرية إجمالية بلغت 300 مليون جنيه، والمنفذة بمعرفة وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري، بالتنسيق مع محافظة الشرقية، وذلك بحضور المهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة الطرق والنقل، والدكتور محمد حامد، وكيل وزارة الأوقاف، والمهندس اللواء محمد عثمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية،واشرف عامر، رئيس مركز ومدينة بلبيس، والعميد تامر مباشر، مدير إدارة مرور الشرقية، والمهندس تامر مراد، مدير إدارة الصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري بالشرقية،والمهندس عادل سالم رئيس قطاع كهرباء جنوب الشرقية، وممثلي شركات الغاز الطبيعي والاتصالات والحماية المدنية والشركات المنفذة للأعمال، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، وتخفيف الأعباء المرورية والتكدسات، وتحسين السيولة المرورية على أحد الشرايين المرورية الهامة والرئيسية التي تربط مدن ومراكز المحافظة مع بعضها ومع المحافظات المجاورة.

أكد محافظ الشرقية، أن تنفيذ مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتوسع في تطوير شبكة الطرق على مستوى الجمهورية، وتحقيق السيولة المرورية وسهولة انتقال المواطنين، ورفع معدلات الأمن والسلامة على الطرق، باعتبارها شرايين رئيسية للتنمية وداعماً لحركة الاستثمار والإنتاج، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات المعنية على سرعة تنفيذ المشروعات الجارية، بما يحقق الاستفادة المرجوة منها ويحسن جودة الحياة اليومية للمواطنين.

استهل المحافظ الإجتماع بالاستماع إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي للمشروعات الجاريه، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم البدء في تنفيذ أعمال إنشاء مطلع ومنزل على الطريق الإقليمي بمنطقة تل روزن بطول 1.5 كم، وبتكلفة تقديرية 50 مليون جنيه، لربط الطريق الإقليمي بطريق بلبيس/الزقازيق، بما يتيح سهولة انتقال السيارات بين الطريقين، ويسهم في تخفيف الضغط المروري على الطريق الرئيسي، فتم الانتهاء من أعمال وضع وفرش طبقة الرمال الحمراء باستخدام المعدات والسيارات، تمهيداً لتنفيذ طبقة السن، يليها تنفيذ الطبقة الأسفلتية، وفقاً للمواصفات الفنية المقررة.

كما تطرق الاجتماع الي مناقشة موقف تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق إنشاص من نزلة تل روزن حتى ميدان الحصان بطول 7 كم، وبتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه، بدءاً من تقاطع الطريق الإقليمي عند نزلة تل روزن وصولاً إلى ميدان الحصان، لرفع كفاءة الطريق وتوسعته لاستيعاب الكثافات المرورية المتزايدة وتحسين حركة انتقال السيارات، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الدفع بسيارات ومعدات الكشط لبدء إزالة الطبقات الأسفلتية المعيبة، تمهيداً لتنفيذ أعمال التوسعة وإعادة الرصف ورفع كفاءة الطريق.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الشرقية بسرعة البدء في تنفيذ أعمال توسعة طريق بلبيس/الزقازيق بطول 2 كم، مزدوج وبعرض 18 متراً، وبتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق، وتحسين الحركة المرورية والحد من التكدسات، خاصة خلال أوقات الذروة.

شدد المحافظ على ضرورة التزام الشركات المنفذة بتنظيم مواعيد تنفيذ الأعمال بعيداً عن ساعات الذروة المرورية، مع مراعاة توقيتات حركة أتوبيسات نقل العاملين بمصانع مدينة العاشر من رمضان، ورفع نواتج الحفر أولاً بأول، وعدم السماح بتراكمها على جانبي الطريق أو التسبب في إعاقة حركة السيارات.

أكد محافظ الشرقية أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وسرعة إزالة أي معوقات أو تعارضات مع المرافق العامة تعترض سير الأعمال، بما يضمن تنفيذ المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة والمواصفات الفنية المعتمدة، وتحقيق المستهدف منها في تطوير شبكة الطرق، وتيسير حركة المواطنين، ورفع معدلات الأمان والسلامة المرورية.

كما وجّه المحافظ بمراعاة تنفيذ أعمال الحماية اللازمة لجوانب الطريق، من خلال إنشاء بدورات خرسانية وحواجز نيوجيرسي، بما يسهم في حماية الطريق والحد من تأثير مياه الأمطار، وضمان سلامة مستخدميه.

اختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق بين الجهات التنفيذية والشركات المنفذة، لدفع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة، بما ينعكس إيجابياً على الحركة المرورية، ويخفف الأعباء عن المواطنين والمترددين على هذا المحور الحيوي.