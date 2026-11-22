أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، بما يضمن حصولهم على حقوقهم القانونية والاستفادة من الخدمات والمزايا المقررة لهم، وذلك ضمن جهود الدولة لتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان تمتعهم بكافة الحقوق التي يكفلها القانون بما يسهم في تحقيق الدمج المجتمعي الكامل لهم.

ومن جانبه أوضحت الدكتورة إنجى حسن مديرة مديرية التضامن الإجتماعي بالشرقية أنه تم توزيع ٣١٩ بطاقة خدمات متكاملة دفعة ٣٨ علي جميع الإدارات الإجتماعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال شهر نوفمبر وذلك للأشخاص المستحقين عقب توقيع الكشف الطبي الوظيفي المميكن الذي يثبت الإعاقة ويحدد نوعها ودرجتها أو الحاصلين بالفعل على معاش كرامة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية أن الوزارة أتاحت خدمة الإستعلام عن أماكن إستلام بطاقات الخدمات المتكاملة من خلال الموقع الرسمي للوزارة moss.gov.eg والخط الساخن رقم ١٥٠٤٤ والإدارات الإجتماعية التابعة للمديرية

وأشارت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية إلى أن شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة تتضمن إجراء كشف طبي بأحد مستشفيات وزارة الصحة أو الجهات التابعة لها أو المستشفيات الجامعية أوالتعليمية أو مستشفيات القوات المسلحة والشرطة وإجراء الكشف الوظيفي لدى مكاتب التأهيل الإجتماعي الأقرب لمحل الإقامة لإثبات وجود الإعاقة.