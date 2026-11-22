وجه المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية، والوقوف على نسب التنفيذ، وإزالة أي معوقات لتسريع دخولها الخدمة، بما يعود بالنفع على المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابع محمد السيد غنيم، رئيس مدينة القنايات، استكمال أعمال رصف الطرق الداخلية لعدد من شوارع المدينة والتي شملت “سيدى يوسف - داير الناحية ”من مسجد القينى حتى نهاية شارع الماسورة" - عطية قنديل حتى مدرسة أبو جميل - أبو عزب حتى مدرسة القواس"، وذلك بطول 2500 متر وبمساحة إجمالية 4200 متر مسطح، بنسبة تنفيذ 60%، وبتكلفة إجمالية قدرها 6 ملايين و40 ألف جنيه.

وقال إنه تمت مراعاة بلاعات الأمطار برفع مطابق الصرف، مع الالتزام بالمواصفات الفنية وسرعة الإنجاز، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية استمرار متابعة تنفيذ مشروعات التطوير ورفع كفاءة الشوارع الداخلية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والارتقاء بالشوارع وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.