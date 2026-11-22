اعترف جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، بأنه لم يتوقع خوض مباراة بهذه الصعوبة أمام سيلتا فيجو، رغم فوز فريقه بنتيجة 2-1، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

وقال مورينيو، في تصريحات أبرزتها صحيفة «آس» الإسبانية، إن توقيت المباراة بعد فترة التوقف الدولي أثر في جاهزية اللاعبين، موضحًا: «عادة ما يكون اللعب يوم الأحد هو الوضع المثالي بعد فترة التوقف، لكن ذلك غير ممكن بسبب دوري أبطال أوروبا. رأيت لاعبين يعانون بدنيًا، ولم يكونوا في كامل جاهزيتهم».

وأضاف: «من الواضح أنني محبط بعض الشيء، لأنني أريد أن نلعب بشكل أفضل، لكنني في الوقت نفسه فخور بهم، وبالمجموعة التي يشكلونها، وبحصد 3 نقاط مهمة».

مورينيو يوضح مميزات إسبي

وتحدث مدرب ريال مدريد عن قدرات كارلوس إسبي، الذي سجل أربعة أهداف خلال 93 دقيقة، مؤكدًا أن خصائصه تمنحه دورًا مختلفًا داخل الفريق.

وقال مورينيو: «بالنسبة إلى اللاعبين ذوي الخصائص المحددة، لا أريد القول إنه لا يستطيع المشاركة أساسيًا أو خوض 90 دقيقة، لكن أسلوب لعب الفريق يعتمد أكثر على اللعب الجماعي وتبادل التمريرات والتحركات في العمق. أما هو فمهاجم منطقة جزاء».

وأضاف: «عندما نفرض سيطرتنا على منافس يكتفي بالدفاع، يكون أسلوب لعبه مرعبًا. يتمتع بجودة كبيرة داخل المنطقة، ويلعب وظهره إلى المرمى، ويجيد ضربات الرأس، ويهاجم القائمين القريب والبعيد. لديه خصائص كثيرة جدًا لمهاجم منطقة الجزاء».

وأشار مورينيو إلى أن التاريخ يضم لاعبين حسموا المباريات رغم عدم حصولهم على دقائق مشاركة كثيرة، مؤكدًا سعادة ريال مدريد بإسبي، الذي لا يدخل في أحاديث بشأن جلوس كيليان مبابي على مقاعد البدلاء أو زيادة مشاركاته.

وتابع: «يعرف أنه يتطور، ويحظى باحترام المدرب وزملائه، وكذلك جماهيره. إنه سعيد، وآمل أن تتاح لي فرص لمنحه مشاركات أساسية، أو 90 دقيقة، أو وقتًا أطول في اللعب».

صافرات الجماهير تزيد صعوبة المهمة

وتطرق مورينيو إلى صافرات الاستهجان التي تعرض لها الفريق، مؤكدًا أنه لم يكن يوجه انتقادًا إلى جماهير ريال مدريد.

وقال: «أعتقد أنك فهمت أنني لم أكن أوجه انتقادًا إلى الجماهير، ولن أفعل ذلك أبدًا، لأن القرار لهم. لكن الأمر يكون أصعب. اللعب بدعم الجماهير أسهل من اللعب في مواجهة مدرجات ملعبك».

وأوضح: «إذا لعبت خارج أرضك وكان الجمهور معاديًا لك، فذلك حافز. لكن أن يحدث الأمر على أرضك، فهذا أكثر صعوبة، ويجب أن تعرف كيف تلعب في هذا الوضع. من الواضح أن ذلك لا يساعد، لكن عليك أن تعرف كيف تلعب».

وشدد المدرب البرتغالي على أن من صفات لاعب ريال مدريد القدرة على تحمل الضغط ومواصلة اللعب دون خوف من المخاطرة، مؤكدًا أن لاعبيه أظهروا هذه القوة خلال المباراة.

مورينيو: كورتوا أفضل حارس في العالم

وأشاد مورينيو بتيبو كورتوا، معتبرًا أنه أفضل حارس مرمى في العالم، كما تطرق إلى مكانة حراس المرمى في سباق الكرة الذهبية.

وقال: «إنه أفضل حارس مرمى في العالم. وحده ياشين فاز بالكرة الذهبية. تاريخ كرة القدم دون حارس مرمى يفوز بالكرة الذهبية، هذا هو الواقع. الناس يقدرون اللاعب الهجومي أكثر».

وأضاف: «لكن لا شك لدي في أنه أفضل حارس مرمى في العالم منذ سنوات. ومع نوير، الذي يقترب من النهاية، لا أرى أحدًا قريبًا جدًا منه. لكنني أحب لونين كثيرًا، أحبه كثيرًا».

وتحدث مورينيو عن وضع أندري لونين، الذي يرى أنه يستحق المشاركة أكثر، لكنه يواجه منافسة تيبو كورتوا على مركز حراسة المرمى.

واستشهد المدرب بموقف يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، حين قال مدرب برتغالي شهير لحارس مرماه إنه أفضل حارس في أوروبا، وعندما سأله الحارس عن سبب عدم مشاركته، أجابه بأن الحارس الآخر هو الأفضل في العالم، معتبرًا أن الوضع يشبه ما يحدث مع لونين وكورتوا.

مورينيو يحسم موقف فينيسيوس أمام المباراة المقبلة

وعن فينيسيوس جونيور وما إذا كان أكثر تحررًا داخل الفريق، قال مورينيو إن الأمر لا يهم سواء كان اللاعب أساسيًا أو على مقاعد البدلاء، قبل أن يضيف مازحًا: «حتى لا تسألني هذا السؤال يوم الاثنين، ولا يكون لديكم الكثير لتتحدثوا عنه، سأكون شابًا مشاكسًا وأنهي القصة: سيكون أساسيًا يوم الثلاثاء».

المدرب البرتغالي ينسب الفضل في تطور إسبي إلى مدرب ليفانتي

ورفض مورينيو نسب الفضل لنفسه في تطور إسبي، مشيرًا إلى أن المدرب البرتغالي السابق لليفانتي كان له الدور الأهم في مسيرته.

وقال: «لا، لا. انظر، كارلوس، المدرب البرتغالي لليفانتي كان أهم مني في مسيرته. ساعده على النمو والتحسن، ورفعه إلى مستوى من اللعب سمح بأن يكون ضمن الخيارات عندما احتجنا إلى رأس حربة، إلى لاعب داخل المنطقة».

وأضاف: «وضع جوني وخوسيه أنخيل أمامي خمسة أسماء، وكان أحدها. لذلك، فإن الفضل الأكبر يعود إلى المدرب البرتغالي لليفانتي، وليس إلي».

وأوضح مورينيو أنه يحاول مساعدة إسبي على التطور وتحفيزه لأداء دور صعب، في ظل عدم مشاركته أساسيًا ودخوله أحيانًا خلال مواقف حرجة من المباريات، مؤكدًا أن دوره في تطور اللاعب «قليل أو معدوم».

مورينيو يشرح صعوبة الجمع بين مبابي وإسبي

وعن إمكانية إشراك كيليان مبابي وإسبي معًا، دون انتظار ظروف طارئة، أوضح مورينيو أن الأمر ممكن، لكنه يتطلب تغييرات تكتيكية في طريقة التعامل مع التحولات الدفاعية.

وقال: «يمكنني ذلك، لكن عندما نفقد الكرة، فعلي، وأنا الموجود هناك على خط الملعب، أن أدخل أرض الملعب أثناء التحول وأصفع أحد الموجودين في التحول. لأن اللعب بمهاجمين صريحين يعني أن جناحيك يجب أن يدافعا في العمق».

وأضاف أن هذا الدور لن يكون مناسبًا لديوماندي أو فينيسيوس أو أردا جولر، وربما يكون إبراهيم دياز أقرب إليه، لكنه شدد على أن خصائص الأجنحة الحالية لا تجعل ريال مدريد مهيأً للعب بطريقة 4-4-2 صريحة.