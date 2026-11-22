هنّأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر للكاتا الجماعي بعد فوزه بالميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للكاراتيه المقامة في الصين، واصفًا الإنجاز بأنه تاريخي للكاراتيه المصري.

وأصبحت مصر أول دولة عربية وأفريقية تصل إلى نهائي منافسات الكاتا سيدات في تاريخ البطولة، وضم المنتخب كلًا من حبيبة موسى ومريم العزبي وآية هشام وجنى خميس.

وأعرب الوزير عن سعادته الكبيرة بما حققته بطلات مصر، بعد وصولهن إلى المباراة النهائية ومنافسة أقوى منتخبات العالم على اللقب، مؤكدًا أن هذا الإنجاز والذي يحدث للمرة الاولي في تاريخ الاتحاد المصري للكاراتية والحصول علي فضية بطولة العالم في الكاتا الجماعي والذي يعكس حجم الجهد والإعداد الجيد الذي بذلته اللاعبات والجهاز الفني.

ووجّه الوزير التهنئة إلى الجهازين الفني والإداري المعاونين للمنتخب، وإلى الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، مثمنًا دوره في تطوير اللعبة وتحقيق نتائج مشرفة في المحافل الدولية.

وأكد وزير الشباب والرياضة دعم الوزارة الكامل للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، متمنيًا للاعبات مزيدًا من التفوق والنجاحات.