يخوض منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 مواجهة مهمة أمام نظيره القطري، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة حاليًا في قطر، حيث يبحث الفراعنة عن تحقيق الفوز الأول وتعويض خسارة الجولة الافتتاحية.

ويقود حسين عبد اللطيف منتخب مصر في مواجهة أصحاب الأرض، وسط رغبة في حصد النقاط الثلاث والحفاظ على فرص التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

موعد مباراة مصر وقطر في مونديال الناشئين

تقام مباراة مصر وقطر اليوم، الأحد، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت الدوحة، على ملعب إبراهيم خلفان بمنطقة أسباير في العاصمة القطرية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وقطر

تنقل مباراة منتخب مصر أمام قطر عبر شبكة قنوات beIN SPORTS، بالإضافة إلى قنوات الكأس الرياضية المفتوحة، الناقلة لمنافسات البطولة.

منتخب مصر يبحث عن التعويض أمام قطر

يدخل منتخب مصر المباراة بحثًا عن تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام اليونان بنتيجة 2-1، في المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبي قطر وبنما.

ويأمل الجهاز الفني، بقيادة حسين عبد اللطيف، في تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال اللقاء الافتتاحي، ورفع معدلات التركيز والفاعلية الهجومية، من أجل الخروج بنتيجة إيجابية أمام المنتخب القطري.

يفتقد منتخب مصر جهود اللاعب دانيال تامر خلال مواجهة اليوم، بعد تعرضه للطرد في مباراة اليونان بالجولة الأولى.

وشهدت التحضيرات الأخيرة تركيز الجهاز الفني على تجهيز باقي اللاعبين من الناحيتين الفنية والذهنية، مع دراسة المنافس والاستعداد للتعامل مع نقاط قوته، خاصة أن المباراة تمثل اختبارًا مهمًا لطموحات الفراعنة في البطولة.

قائمة منتخب مصر في كأس العالم للناشئين

تضم القائمة النهائية لمنتخب مصر 21 لاعبًا، وهم:

* حراسة المرمى: مالك عمرو، محمد عبيد، عبد العزيز محمود.

* خط الدفاع: محمد السيد، آدم يوسف، أمير حسن، عادل علاء، عزت عبد المعز، محمد جمال.

* خط الوسط: أحمد بشير، عمر عبدالرحيم، سيف كريم، يوسف عبدالله، دانيال تامر، زياد سعودي، أحمد صفوت، أدهم حسيب.

* خط الهجوم: خالد مختار، أمير أبو العز، خالد محمود، عبد العزيز خالد.

نظام التأهل في كأس العالم تحت 17 عامًا

تشهد النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للناشئين مشاركة 48 منتخبًا، موزعة على 12 مجموعة، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة.

ويتأهل إلى دور الـ 32 صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، على أن تستكمل المنافسات بعد ذلك بنظام خروج المغلوب.