أشاد تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، بالإمكانات التي يمتلكها زميله كارلوس إسبي، مؤكدًا أن وجود المهاجم الشاب داخل منطقة الج

وجاءت تصريحات كورتوا عقب فوز ريال مدريد المثير على سيلتا فيجو بنتيجة 2-1، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني، بعدما سجل إسبي هدف الانتصار في الدقيقة 85.

كورتوا: إسبي مهاجم بالفطرة

وتحدث كورتوا عن أسباب الحضور المؤثر لإسبي في اللحظات الحاسمة، قائلًا: «يمتلك الحضور والقوة البدنية، ويعرف أين يجب أن يكون داخل منطقة الجزاء، إنه مهاجم بالفطرة».

وأضاف الحارس البلجيكي: «مبابي والمهاجمون الآخرون يميلون أكثر إلى الأطراف، بينما يمنحنا كارلوس وجودًا قويًا داخل المنطقة، ويسمح لبقية اللاعبين بالتحرك حوله».

وأوضح كورتوا تفاصيل هدف الفوز، الذي جاء بعدما ارتقى إسبي لعرضية فينيسيوس جونيور، لكن حارس سيلتا فيجو، إيونوت رادو، تصدى لمحاولته الأولى، قبل أن يتابع المهاجم الكرة المرتدة ويضعها في الشباك.

وقال كورتوا: «هذه المرة جاءت عرضية رائعة من فيني وضربة رأسية مميزة، وبعد تصدي الحارس ارتدت الكرة أمامه وسجل».

وأبدى حارس ريال مدريد سعادته بما يقدمه المهاجم الشاب، خاصة في ظل صعوبة حصوله على دقائق مشاركة منتظمة، مع وجود كيليان مبابي باعتباره الخيار الأساسي في مركز رأس الحربة.

وتابع: «أنا سعيد جدًا من أجله، فرغم أن مبابي هو المهاجم الأساسي ولا يحصل كارلوس على دقائق كثيرة، فإنه يستغل كل فرصة تُمنح له، وهذا أمر مهم للغاية».

إشادة بمستوى بيلينجهام

ولم تقتصر إشادة كورتوا على إسبي، إذ تحدث أيضًا عن المستوى الذي يقدمه جود بيلينجهام، بعدما سجل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 66، رافعًا رصيده إلى ستة أهداف في جميع المسابقات خلال الموسم الحالي.

وقال عن لاعب الوسط الإنجليزي: «جود بحالة رائعة ويقدم الكثير للفريق، ويمتلك قوة كبيرة في الاحتفاظ بالكرة والانطلاق بها والتقدم والتسديد، إنه يقدم موسمًا رائعًا بدأه بصورة ممتازة، وعلينا مواصلة العمل بهذا الشكل».

ريال مدريد يقلب تأخره أمام سيلتا فيجو

وكان ريال مدريد قد عانى خلال الشوط الأول أمام سيلتا فيجو، بعدما استقبل هدفًا مبكرًا عن طريق بابلو دوران في الدقيقة السادسة، كما أهدر كيليان مبابي ركلة جزاء في الدقيقة 39.

وعاد الفريق الملكي في الشوط الثاني بهدف بيلينجهام، قبل أن يحسم إسبي المواجهة بهدف متأخر في الدقيقة 85.

وشهدت المباراة أيضًا تألق كورتوا نفسه، إذ تصدى لمحاولتين خطيرتين لسيلتا فيجو، إحداهما قبل هدف التعادل بنحو نصف دقيقة، ليسهم في إبقاء ريال مدريد داخل اللقاء ومنحه فرصة العودة.

وبهذا الانتصار، حقق ريال مدريد فوزه التاسع تواليًا في جميع المسابقات، ورفع رصيده إلى 33 نقطة، متساويًا مع برشلونة في صدارة الدوري الإسباني، لكن الفريق الكتالوني لعب مباراة أقل، إذ يلتقي اليوم الأحد مع فياريال ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة.