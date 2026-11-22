أعرب محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي، عن سعادته بتتويج منتخب مصر للكاتا الجماعي آنسات بالميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للكاراتيه، المقامة بمدينة هانجتشو الصينية، خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري.

وأكد الدهراوي أن ما حققته لاعبات المنتخب يعد إنجازًا تاريخيًا يضاف إلى سجل الكاراتيه المصري، خاصة أن المنتخب نجح للمرة الأولى في تاريخه في الوصول إلى المباراة النهائية لمنافسات الكاتا الجماعي للسيدات ببطولة كأس العالم، ومنافسة أقوى المنتخبات العالمية على اللقب.

وأشاد رئيس اتحاد الكاراتيه بالمستوى الذي ظهرت به اللاعبات طوال مشوار البطولة، والروح القتالية والإصرار اللذين تحلت بهما عناصر المنتخب، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة العمل المستمر والإعداد الجيد، إلى جانب الجهد الذي بذله الجهاز الفني والإداري للبعثة.

من جانبه، أعرب سيد نصر، نائب رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه ورئيس البعثة، عن فخره بما حققته لاعبات المنتخب في البطولة، مؤكدًا أنهن قدمن مستويات مميزة واستحققن الوصول إلى المباراة النهائية والتتويج بالميدالية الفضية.

وقال نصر إن البعثة حرصت على توفير الأجواء المناسبة للاعبات طوال فترة المنافسات، مع تقديم الدعم والمساندة لهن، وهو ما ساعدهن على الظهور بصورة مشرفة أمام منتخبات العالم.

وأضاف أن الوصول إلى النهائي يمثل خطوة مهمة في مسيرة الكاراتيه المصري، ويؤكد قدرة اللاعبين واللاعبات المصريين على المنافسة في المحافل الدولية، معربًا عن أمله في مواصلة تحقيق الإنجازات خلال البطولات المقبلة.

وكان منتخب مصر للكاتا الجماعي آنسات قد حقق إنجازًا تاريخيًا بعد وصوله إلى نهائي كأس العالم للمرة الأولى، قبل أن يحصد الميدالية الفضية عقب مواجهة المنتخب الياباني في المباراة النهائية.

وضمت قائمة المنتخب المصري حبيبة احمد ومريم احمد وآية هشام وجنى خميس، ونجحت اللاعبات في التأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على إسبانيا بنتيجة 6-1، ثم التفوق على إيران بنتيجة 7-0، ليحجز المنتخب مقعده في النهائي ويصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى نهائي منافسات الكاتا الجماعي للسيدات في تاريخ البطولة.