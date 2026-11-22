شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، فعاليات مؤتمر مصر تنطلق بالتصدير، الذي تنظمه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في محطته الرابعة، والتي تستهدف محافظات بني سويف والفيوم والمنيا، للتعريف بخدمات التصدير والحوافز الاستثمارية والتيسيرات المتاحة أمام الشركات والمصانع والمشروعات الإنتاجية.

جاء ذلك بحضور ممثلي الجهات والهيئات المعنية بالاستثمار والتصدير، وقيادات الجهات المصرفية والتمويلية، وممثلي مجتمع الأعمال والغرف التجارية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات بالمحافظات الثلاث، ومسؤولي الاستثمار ومديري المناطق الصناعية، وممثلي الشركات والمصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أعرب المحافظ عن تقديره لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ولجميع الجهات والهيئات المشاركة، على اهتمامهم بتنظيم المؤتمر وما تضمنه من معلومات مهمة حول منظومة التصدير، والفرص المتاحة أمام الشركات والمصانع، والخدمات والتيسيرات التي تقدمها الدولة لدعم المنتج المصري وفتح أسواق خارجية أمامه.

وأكد أن التصدير أصبح أحد الملفات المهمة في المرحلة الحالية، في ظل توجه الدولة نحو زيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق جديدة، وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية والبنوك والجهات التمويلية والمؤسسات المعنية بالتدريب وتطوير الصناعة ودعم المشروعات.

وأشار إلى أهمية المؤتمر في جمع مختلف الجهات المعنية في مكان واحد، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين وأصحاب الشركات والمشروعات للتعرف على الخدمات والإجراءات وآليات التمويل وبرامج الدعم المتاحة، بما يساعدهم على الاستفادة منها في تطوير أنشطتهم والتوسع في أعمالهم.

وأضاف أن محافظة بني سويف تمتلك فرصًا وإمكانات واعدة في عدد من القطاعات، خاصة الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والنباتات الطبية والعطرية، إلى جانب الأنشطة الصناعية والإنتاجية الأخرى، مؤكدًا تطلع المحافظة إلى مزيد من التعاون مع الجهات المعنية للتعريف بهذه المقومات والترويج لها، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المحلية في الأسواق الخارجية.

وأضاف أنه استفاد من المناقشات والمعلومات التي طرحها المؤتمر حول منظومة التصدير والخدمات والحوافز المتاحة، مشيرًا إلى أن المحافظة ستبدأ في اتخاذ خطوات جادة وعملية للاستفادة من مخرجات المؤتمر في دعم ملف الاستثمار والصناعة والاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة بها، والتعريف بمقوماتها ومواردها والمزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها في مختلف القطاعات، وبحث أفضل السبل للاستفادة منها في جذب مزيد من الاستثمارات ودعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.



وأكد تطلعه إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون والتكامل بين المحافظة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئات والجهات المعنية، للاستفادة من خبراتها وإمكاناتها، والعمل المشترك على تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات واستثمارات تسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل.

وشدد على أهمية الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الناشئة، ومساعدتها على تجاوز ما قد تواجهه من تحديات تتعلق بالإجراءات والتمويل والدعم الفني والتدريب والتسويق، لافتًا إلى حرص المحافظة على دعم المستثمرين وأصحاب المشروعات والتنسيق مع الجهات المختصة لتذليل العقبات أمام أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية، بما ينعكس على توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الاقتصاد.

كما أكد أهمية امتداد المبادرة لتشمل محافظات بني سويف والفيوم والمنيا، في ضوء ما تمتلكه المحافظات الثلاث من إمكانات متنوعة ومتكاملة، يمكن أن تتيح مجالات أوسع للتعاون والتسويق والتصدير، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم المؤتمر في استمرار التواصل المباشر بين الجهات المعنية بالتصدير وأصحاب المصانع والشركات والمشروعات، من خلال اللقاءات الفنية والتعريفية التي تساعدهم على الاستفادة من الخبرات والخدمات المتاحة والتعرف على الفرص الجديدة بالأسواق الخارجية.

وفي ختام كلمته، وجه الشكر والتقدير لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجميع الهيئات والمؤسسات المشاركة، على اختيار المحافظة لاستضافة المؤتمر والجهد المبذول في تنظيمه، معربًا عن أمله في أن تسفر المبادرة عن نتائج ملموسة تدعم حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير بمحافظات إقليم شمال الصعيد.

وتتضمن فعاليات المؤتمر جلسات ومحاضرات ونقاشات حول الحوافز الاستثمارية، وإجراءات التصدير والاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ، وآليات النفاذ إلى الأسواق الخارجية والتسويق الدولي وبناء القدرات التصديرية، فضلًا عن الخدمات التمويلية والمساندة التي تقدمها الجهات المعنية، واستعراض استراتيجية تنمية الصادرات المصرية وخطط دعم الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي المبادرة في إطار جهود الدولة للتعريف بالخدمات والتيسيرات المتاحة للمصدرين، والتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال بالمحافظات، والتعرف على احتياجاته وتحدياته، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين وزيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق الخارجية.