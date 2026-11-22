استقبلت محافظة بني سويف،وفدًا من أعضاء نادي الشمس يضم 43 عضو، في زيارة سياحية للتعرف على أبرز المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي، وتنشيط السياحة، تحت رعاية المحافظ اللواء عبدالله عبد العزيز.

تضمن البرنامج زيارة هرم ميدوم، ودير الأنبا أنطونيوس، بجانب جولة نيلية، ضمن برنامج متكامل يهدف إلى إتاحة تجربة سياحية متنوعة للوفد، تجمع بين التعرف على الحضارة المصرية القديمة والمعالم الدينية، والاستمتاع بالمقومات الطبيعية والمظاهر السياحية التي تتميز بها المحافظة.



فيما قامت وحدة آيادي مصر بالمحافظة بتنظيم معرض للحرف اليدوية والتراثية بنادي الإدارة المحلية للزائرين، تضمن عرض مجموعة متنوعة من منتجات الحرفيين بالمحافظة، بما يسهم في الحفاظ على التراث المحلي وتشجيع الصناعات الحرفية.



رافق الفوج خلال الزيارة كل من: الأستاذة رانيا عزت مدير عام إدارة السياحة بديوان عام المحافظة، والأستاذة هبة وكيل الإدارة، والأستاذ محمد فتحي مسؤول الرحلات.