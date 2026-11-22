



استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، بمكتبه منذ قليل، الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في مستهل زيارته" اليوم" لبني سويف،وفي حضور كامل على غطاس السكرتير العام للمحافظة.



ومن المقرر أن يتوجه محافظ بني سويف ووزير الاستثمار إلى فندق توليب بمدينة بني سويف،لحضور مؤتمر"مصر تنطلق بالتصدير" للتعريف بخدمات التصدير المتاحة ومنظومة الحوافز بمحافظات: بني سويف والفيوم والمنيا.

وذلك ضمن المحطة الرابعة من المبادرة التي تنفذها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (GOEIC)تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من قيادات الجهات والهيئات التابعة للوزارة وممثلي مجتمع الأعمال والتصدير.