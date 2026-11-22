أكد نادي باريس سان جيرمان اليوم /الأحد/ إصابة لاعبه ديزيري دوي بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليُمنى.

وأفاد النادي بأن الجناح البالغ من العمر 21 عاماً سيخضع لعملية جراحية خلال الأسبوع المقبل.

وسجل دوي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في المباراة في الدقيقة 32 قبل أن يتعرض للإصابة حيث سقط على أرض الملعب إثر التواء في ركبته أثناء محاولته مراوغة أحد المنافسين.

وتوقفت المباراة مؤقتاً لتلقي اللاعب العلاج على أرض الملعب، قبل أن يتم نقله لاحقاً على نقالة.

وتُعد هذه الإصابة ضربة قوية للنادي وللمنتخب الفرنسي، لا سيما وأن دوي يُعتبر أحد أكثر المهاجمين تأثيراً في كرة القدم الأوروبية؛ فقد سجل 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة في 15 مباراة خاضها مع باريس سان جيرمان هذا الموسم.

ومنذ انضمامه إلى نادي العاصمة الفرنسية قادماً من رين في عام 2024، سجل دوي 35 هدفاً في 117 مباراة، كما توج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع الفريق.

وتأتي إصابته بعد أن أعلن باريس سان جيرمان في أكتوبر الماضي أن زميله في الفريق، الجناح خفيشا كفاراتسخيليا، سيخضع لجراحة أيضاً بسبب إصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، تعرض لها خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة.

ويتربع باريس سان جيرمان حالياً على صدارة الدوري الفرنسي بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه، ويستعد الفريق لخوض مباراته القادمة في دوري أبطال أوروبا أمام روما على ملعب "حديقة الأمراء" يوم /الأربعاء/ المقبل.