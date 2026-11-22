وصف رئيس المفاوضات في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب 31) كريس بوين اليوم /الأحد/ عدم التوصل إلى اتفاق بشأن النص الختامي للمؤتمر بأنه "أمر مخيب للآمال للغاية".

وقال بوين - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - "أعتقد أننا كنا قريبين بالفعل من التوصل إلى قرار بشأن النص الختامي في هذا المؤتمر"، مضيفا أن عدد القضايا التي اختلفت الأطراف بشأنها في نهاية المطاف كان ضئيلا للغاية رغم تمسك بعض الأطراف بخطوط حمراء صارمة للغاية.

وتابع بوين "كان هناك توافق واسع بشأن جدول الأعمال العام، ولم يتبق سوى نقطتين أو بضع نقاط خلافية، تعذر التوفيق بينها في نهاية المطاف".

تأتي هذه التطورات بعد إعلان رئيس مؤتمر المناخ (كوب31) وزير البيئة التركي مراد كوروم أنه لن يتم اعتماد المسودة النهائية لاتفاق بشأن المناخ خلال القمة المنعقدة في مدينة "أنطاليا" التركية.

وأوضح كوروم أن الوفود بذلت كل ما في وسعها من أجل التوصل لاتفاق مرض، مؤكدا في الوقت ذاته أن مسئولي المؤتمر لم يفرضوا المسودة النهائية على أيا من الوفود أو الدول المشاركة.

يشار إلى أن أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ (COP31) قد انطلقت في التاسع من نوفمبر الحالي وامتدت المفاوضات إلى ما بعد موعد اختتامها الذي كان مقررا يوم /الجمعة/ الماضي وسط انقسامات حادة بين نحو 200 دولة بشأن مستقبل الوقود الأحفوري وتمويل مواجهة تداعيات التغير المناخي.