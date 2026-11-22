قال النائب العام الإيراني محمد موحدي آزاد إن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي والقوى المهيمنة عالميًا على إيران تهدف إلى منع التوسع العالمي لنفوذ الإسلام، حسب وكالة إرنا الإيرانية.

الحرب الأمريكية الإيرانية



وأكد موحدي آزاد، خلال مراسم أقيمت في مدينة أورومية بمحافظة أذربيجان الغربية، الأحد، أن من واجبات السلطة القضائية صون حقوق المواطنين، ودعم الفئات الأكثر ضعفًا، ومكافحة الفساد، وحماية الإنتاج والاستثمار المشروعين، وتعزيز الثقة العامة.



وفي الشأن الداخلي، دعا إلى بذل الجهود لإزالة العقبات التي تعترض التوظيف في محافظة أذربيجان الغربية.

وفي سياق متصل، كشفت القناة 14 العبرية عن مؤشرات جديدة بشأن احتمالية شن هجوم عسكري واسع على إيران خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى وجود تنسيق عسكري وثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة، وأن الخطط العملياتية أصبحت جاهزة بالفعل.

ونقلت القناة عن تهيلا فاليك ليفي، المعلقة على الشؤون الأمريكية والمقربة من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، توقعاتها بوقوع هجوم كبير على إيران قريبًا، قد يكون عملية مشتركة بين تل أبيب وواشنطن.