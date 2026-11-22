أجرى حسين عبد اللطيف، المدير الفني لـ منتخب مصر للناشئين، تعديلين على التشكيل الأساسي للفراعنة الصغار قبل مواجهة قطر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم تحت 17 عامًا.

ويشارك الثنائي يوسف عبد الله وخالد مختار في التشكيل الأساسي، بدلًا من عزت عبد المعز ودانيال تامر، الذي يغيب بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة اليونان في الجولة الأولى.

كان المنتخب المصري قد استهل مشواره في البطولة بالخسارة أمام اليونان بنتيجة 2-1، بينما يدخل المنتخب القطري المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على بنما بهدفين دون مقابل في الجولة الافتتاحية.

وجاء تشكيل منتخب مصر أمام قطر كالتالي:

حراسة المرمى: مالك عمرو.

خط الدفاع: عادل علاء، آدم يوسف، محمد السيد.

خط الوسط: أحمد بشير، عمر عبد الرحيم، محمد جمال، أحمد صفوت، يوسف عبد الله.

خط الهجوم: أدهم حسيب، خالد مختار.

ويتواجد منتخب مصر تحت 17 عامًا في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبات اليونان وقطر وبنما، في البطولة التي تستضيفها قطر للعام الثاني على التوالي، بمشاركة 48 منتخبًا موزعين على 12 مجموعة، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

وتنص لائحة البطولة على تأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى دور الـ32، بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، لاستكمال قائمة المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية.