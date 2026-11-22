

كشفت الإعلامية ريهام حمدي عن قرار معتمد جمال بتصعيد اللاعب الشاب معاذ إبراهيم، مواليد 2007، للاستمرار ضمن صفوف الفريق الأول بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد ظهوره بشكل مميز وتألقه في التدريبات.

وكتبت ريهام حمدي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»:



«قرر معتمد جمال تصعيد الشاب معاذ إبراهيم، مواليد 2007، للاستمرار ضمن صفوف الفريق الأول بنادي الزمالك، بعد ظهوره بشكل مميز وتألقه في التدريبات خلال الفترة الأخيرة».

حيث قرر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تصعيد اللاعب الشاب معاذ إبراهيم، مواليد 2007، للاستمرار ضمن صفوف الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، بعد ظهوره بشكل مميز وتقديم مستويات لافتة خلال التدريبات الأخيرة.

وجاء قرار تصعيد اللاعب في ظل اقتناع الجهاز الفني بإمكانياته الفنية والبدنية، بعدما نجح في لفت الأنظار خلال مشاركته في المران، ليحصل على فرصة الاستمرار مع الفريق الأول واكتساب المزيد من الخبرات من خلال الاحتكاك بلاعبي الفريق أصحاب الخبرات.

كما يسعى معتمد جمال إلى منح الفرصة للعناصر الشابة والمواهب الصاعدة من قطاع الناشئين بنادي الزمالك، في إطار خطة الاستفادة من المواهب المميزة وتصعيدها تدريجيًا للفريق الأول.

ومن المنتظر أن يواصل معاذ إبراهيم تدريباته مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، على أمل إثبات قدراته والحصول على فرصة المشاركة في المباريات الرسمية، ليكون أحد العناصر الشابة التي يمكن الاعتماد عليها مستقبلًا داخل القلعة البيضاء