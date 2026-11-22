شهدت منطقة النزهة بمحافظة القاهرة واقعة مأساوية، بعدما توفي محامٍ إثر سقوطه بشكل مفاجئ داخل أحد محال السوبر ماركت، في واقعة أثارت حالة من الصدمة بين المتواجدين بمحيط الحادث.

وفاة محامٍ إثر سقوطه داخل سوبر ماركت بالنزهة

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بسقوط شخص داخل أحد محال السوبر ماركت بمنطقة النزهة، وعلى الفور انتقلت الجهات المختصة إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن الشخص محامٍ، وأنه توفي عقب سقوطه داخل المحل.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة الإجراءات للوقوف على ملابسات الوفاة.

