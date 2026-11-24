اختار ماوريسيو بوتشيتينو قائمة لاعبي مانشستر يونايتد المتوجهة إلى لشبونة، لخوض مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي.

ويستضيف الفريق البرتغالي على أرضه ووسط جماهيره مساء غدٍ الأربعاء ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، إذ يسعى "الشياطين الحمر" لزيادة رصيدهم من النقاط في البطولة والذي يبلغ حالياً ست نقاط، بعد تحقيق انتصارين على أرضهم أمام كل من صباح الآذري وروما الإيطالي.

وشهدت القائمة المكونة من 22 لاعباً عودة لوك شاو، الذي غاب عن المشاركة منذ التعادل أمام توتنهام هوتسبير في أكتوبر، كما عاد لحراسة مرمى الفريق كارل دارلو بعد غيابه عن المباراة الأخيرة في الدوري، والتي انتهت بالخسارة أمام ليفربول، بسبب الإصابة.

في المقابل، يغيب ماتيوس كونيا بسبب الإيقاف، بينما يستمر غياب كل من كارلوس باليبا ومانويل أوجارتي وماركوس راشفورد وبنيامين شيشكو.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراس المرمى: سيني لامينز - كارل دارلو - توم هيتون.

خط الدفاع: هاري أماس - ديوجو دالوت - ماتيس دي ليخت - باتريك دورجو - آيدن هيفن - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - نصير مزراوي - لوك شاو - ليني يورو.

خط الوسط: أندري سانتوس - برونو فرنانديز - كوبي ماينو - ماسون ماونت - يوري تيليمانس.

خط الهجوم: أماد ديالو - شيا لاسي - بريان مبيومو - جوشوا زيركزي.