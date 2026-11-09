فيرمين لوبيز يرد على المشككين بعد ثنائية أتلتيكو: برشلونة سينافس على كل البطولات

أبدى فيرمين لوبيز، لاعب برشلونة، سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الدوري الإسباني، بعدما لعب دور البطولة بتسجيل هدفي الفوز وحصوله على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وأكد لاعب الوسط الإسباني أن حصد النقاط الثلاث كان مهمًا للغاية، خاصة أن برشلونة دخل فترة التوقف الدولي وهو متربع على قمة جدول الترتيب.

وقال فيرمين، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كانت مباراة صعبة للغاية، لقد تفوقوا علينا في الموسم الماضي ببطولتي كأس الملك ودوري أبطال أوروبا، وواجهنا صعوبات خلال الشوط الأول، لكننا تمكنا من العودة وقدمنا مباراة رائعة".

وأضاف: "لم نكن في أفضل حالاتنا، لكن بعد تسجيل الهدف شعرنا بمزيد من الراحة والتحرر داخل الملعب"، كما حرص على توجيه الشكر إلى زميله لامين يامال، صاحب التمريرة الحاسمة التي جاء منها الهدف الثاني.

وتحدث فيرمين عن أهمية الفوز قبل فترة التوقف الدولي، موضحًا أن الفريق كان حريصًا على إنهاء المباراة بالنقاط الثلاث والحفاظ على صدارة الدوري الإسباني.

وأوضح: "كنا نرغب بشدة في تحقيق الفوز، والذهاب إلى فترة التوقف ونحن في صدارة الدوري الإسباني، وبحوزتنا النقاط الثلاث".

وأشار لاعب برشلونة إلى أن الفريق بدأ يستعيد السيطرة على اللقاء تدريجيًا بعد الدقائق الأولى، قائلًا: "واجهنا بعض الصعوبات في الشوط الأول، لكن بين الدقيقتين 20 و25 بدأنا نتحكم في مجريات اللعب بشكل أكبر، وبعد تسجيل الهدف شعرنا براحة أكبر".

وتابع: "تراجع أتلتيكو مدريد قليلًا إلى الخلف، وهو ما منحنا مساحة أكبر للسيطرة، وتحدثنا بين الشوطين عن ضرورة البناء على الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ونجحنا في تقديم شوط ثانٍ مذهل".

ووجه فيرمين رسالة واضحة إلى المشككين في قدرة برشلونة على المنافسة، عقب خسارتي الفريق أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد، مؤكدًا أن اللاعبين لا يزالون يمتلكون الطموح للمنافسة على جميع الألقاب.

واختتم تصريحاته قائلًا: "نحن مستعدون للمنافسة، كنا نعلم أن الجماهير تشعر ببعض خيبة الأمل بسبب الهزيمتين الأخيرتين، لكننا وجهنا رسالة قوية للجميع لنؤكد أننا هنا، وسننافس في كل مباراة".