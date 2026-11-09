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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من شاشة السينما لشاشة بيتك.. أفلام على المنصات الفترة القادمة

أفلام علي المنصات الفترة القادمة
أفلام علي المنصات الفترة القادمة
أحمد البهى

تستعد عدد من المنصات لإطلاق مجموعة جديدة من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد رفعها من دور العرض السينمائي بأشهر قليلة.

وفي السطور التالية، نرصد أبرز تلك الأعمال:

الكلام على إيه؟

بعد أشهر قليلة من رفعه من دور العرض السينمائي، أعلنت احدي المنصات عن طرح فيلم «الكلام على إيه» نهاية الشهر الجاري.

وتدور أحداث الفيلم خلال ليلة واحدة تجمع أربعة أزواج من خلفيات اجتماعية وأعمار مختلفة، إذ يواجه كل ثنائي مواقف محرجة وغير متوقعة في أول ليلة بعد الزواج، ما يضع علاقاتهم أمام اختبار حقيقي، ويطرح تساؤلات حول قدرة الحب والتفاهم على تجاوز الأزمات.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد حاتم، وجيهان الشماشرجي، وآية سماحة، ودنيا سامي، وانتصار، وسيد رجب، وخالد كمال، ودنيا ماهر. والفيلم من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وإنتاج أحمد يوسف.

الجواهرجي

كما سيتم طرح فيلم «الجواهرجي»، بعد أسابيع من رفعه من دور العرض السينمائي، عبر أحدي المنصات.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي حول شخصية «سيف»، التي يجسدها محمد هنيدي، وهو صائغ مجوهرات شهير يجد نفسه في سلسلة من المواقف والأزمات نتيجة علاقاته وتعقيدات حياته الزوجية، في عمل يجمع بين الكوميديا والمواقف الاجتماعية.

والفيلم من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وإنتاج وليد صبري، ويشارك في بطولته، إلى جانب محمد هنيدي ومنى زكي، كل من لبلبة، وأحمد السعدني، وتارا عماد، وباسم سمرة، وعارفة عبد الرسول، والفنان الراحل أحمد حلاوة، وعلاء زينهم، بالإضافة إلى ضيف الشرف حاتم صلاح.

خلي بالك من نفسك

وخلال الساعات الماضية، طُرح رقميًا فيلم «خلي بالك من نفسك»، من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من لبلبة، ومحمد رضوان، وميشيل ميلاد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

والفيلم من إنتاج شركة سينرجي فيلم، للمنتج تامر مرسي، وتأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

الكلام على إيه أحمد حاتم الجواهرجي خلي بالك من نفسك ياسمين عبد العزيز

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