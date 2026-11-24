أثار مشهد سقوط ديزيريه دويه أرضًا، ممسكًا بركبته ومتلوّيًا من شدة الألم، قلقًا داخل باريس سان جيرمان، لكنه أحيا في المقابل آمال منافسي النادي الفرنسي في حرمانه من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثالثة تواليًا هذا الموسم.

وتُوّج باريس سان جيرمان بطلًا لأوروبا في العامين الماضيين، وبدأ حملة الدفاع عن لقبه هذا الموسم بصورة رائعة، بعدما حقق 4 انتصارات متتالية وضعته في صدارة الترتيب بين 36 فريقًا، مع بلوغ مرحلة الدوري الموحد منتصف الطريق.

لكن الفريق خسر الآن خدمات دويه المتألق، بعد شهر واحد فقط من تعرض الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا للإصابة نفسها، وهو ما يلقي بظلال من الشك على حظوظ فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي في مواصلة المشوار حتى النهاية والتتويج مجددًا.

إصابة دويه تنهي موسمه على الأرجح

وحُمِل دويه، البالغ 21 عامًا، على نقالة وهو يجهش بالبكاء، بعدما التوت ركبته بصورة عكست حجم الألم الذي شعر به، خلال فوز فريقه على نيس بنتيجة 3-2 في الدوري المحلي، السبت.

وأكد النادي لاحقًا إصابة اللاعب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، ما يستدعي خضوعه لعملية جراحية، وسط ترجيحات بأن يكون موسمه قد انتهى.

وفي الوقت نفسه، بدأ كفاراتسخيليا مرحلة إعادة التأهيل، بعدما تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي أيضًا خلال الفوز على برشلونة الإسباني الشهر الماضي.

وكان الجناح الجورجي السريع أفضل لاعب في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما احتل المركز السادس في ترتيب جائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

أما دويه، فكان رجل المباراة عندما اكتسح باريس سان جيرمان إنتر ميلان الإيطالي بنتيجة 5-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا 2025، كما قدم مستويات لافتة وكان من أبرز لاعبي الفريق خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال إنريكي: «سيعود أقوى بمرتين. لست قلقًا»، لكنه يدرك أن إصابة اثنين من أفضل لاعبيه الهجوميين تمثل ضربة قوية لآمال النادي في تحقيق مزيد من المجد الأوروبي.

المنافسون يترقبون تعثر حامل اللقب

في الوقت الذي يأمل فيه باريس سان جيرمان التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة تواليًا، يرى منافسوه أن الإصابات قد تفتح أمامهم باب المنافسة.

ويتصدر فريق العاصمة الفرنسية ترتيب الدوري بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه، و6 نقاط عن ليون صاحب المركز الرابع.

أما في دوري أبطال أوروبا، فتبدو مسألة تأهله شبه محسومة، لكن المنافسة في الأدوار الإقصائية ستكون محفوفة بالمخاطر، مع سعي عدد من الأندية إلى العودة لمنصة التتويج الأوروبية.

وبعد وقت قصير من الإعلان عن التشخيص، وجه كفاراتسخيليا رسالة إلى دويه عبر خاصية «ستوري» على «إنستغرام»، قال فيها: «ابقَ قويًا يا أخي. سنتجاوز هذه المحنة، وسنعود قريبًا معًا إلى أرض الملعب؛ نضحك ونفعل ما نحبه أكثر من أي شيء آخر. نحن جميعًا إلى جانبك».

إنريكي يفتح الباب أمام سوق الانتقالات

ومع استعداد باريس سان جيرمان لاستضافة روما الإيطالي الأربعاء، واقتراب فترة الانتقالات الشتوية في يناير، تبرز تساؤلات بشأن الخطوات التي سيتخذها النادي لتعويض الغيابات.

وقال إنريكي: «نحن دائمًا منفتحون على الاحتمالات في سوق الانتقالات، لكن ليس فقط لأن لدينا لاعبين مصابين».

وأضاف: «لدينا لاعبون قادرون على تعويض الغيابات، وسنتجاوز هذا الأمر بصفتنا فريقًا. إنها ليست مشكلة».

وفجأة، أصبحت الضغوط هائلة على عثمان ديمبيليه، المعروف بتعرضه المتكرر للإصابات، من أجل المحافظة على جاهزيته البدنية في المرحلة المقبلة.

وقد يُعذر إنريكي إذا شعر الآن بالندم على السماح لبرادلي باركولا، صاحب 34 هدفًا في الموسمين الأخيرين، بالرحيل إلى ليفربول الإنجليزي.

رحيل عدد من المهاجمين يضاعف الضغوط

وغادر 3 مهاجمين آخرين العاصمة الفرنسية الصيف الماضي، هم البرتغالي غونزالو راموش إلى ميلان الإيطالي، وخريج الأكاديمية السنغالي إبراهيم مباي إلى أستون فيلا الإنجليزي، والكوري الجنوبي لي كانغ إن إلى أتلتيكو مدريد الإسباني.

وحصل باريس سان جيرمان على نحو 290 مليون يورو، ما يعادل 316 مليون دولار، مقابل رحيل هؤلاء المهاجمين، لكنه أعاد استثمار أقل من نصف هذا المبلغ، وأنفق الجزء الأكبر منه على التعاقد مع بدلاء لباركولا وغيرهم.

ومن بين هذه الصفقات، ضم النادي شابين واعدين، هما البلجيكي ميكا غودتس، البالغ 21 عامًا، من أياكس الهولندي مقابل 45 مليون يورو، وماغنيس أكليوش، البالغ 24 عامًا، من موناكو مقابل 50 مليون يورو.

وترك اللاعبان بصمتيهما مع الفريق، وإن كان أكليوش صاحب التأثير الأكبر حتى الآن. كما سجل غودتس هدفًا وصنع آخر خلال الفوز على ليون بنتيجة 2-0.

وقال اللاعب بعد المباراة: «أحاول العمل بجد واغتنام الفرص التي تتاح لي. زملائي يساعدونني كثيرًا داخل الملعب وخارجه. كنت سعيدًا جدًا بتسجيل الهدف».

المواهب الشابة أمام فرصة أكبر

وقد يحصل عدد من اللاعبين الشبان على فرص أكبر لإثبات أنفسهم خلال الفترة المقبلة، ويتصدر سيني مايولو، البالغ 20 عامًا، هذه المجموعة، بعدما لفت الأنظار بتسجيله 4 أهداف وصناعة هدفين في آخر 5 مباريات.

كما ينتظر خريج أكاديمية آخر، هو كانتان نديانتو، البالغ 19 عامًا، فرصته مع الفريق، إلى جانب الإسباني درو فرنانديز، البالغ 18 عامًا، والذي انتقل من برشلونة إلى باريس مطلع العام.

وبينما يترقب باريس سان جيرمان تطورات إصابات نجومه، سيكون على إنريكي إيجاد حلول هجومية سريعة، سواء بالاعتماد على المواهب الشابة الموجودة داخل الفريق أو التحرك في سوق الانتقالات، للحفاظ على آمال النادي في مواصلة الهيمنة الأوروبية.