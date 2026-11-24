تتواصل فصول قضية رجل الأعمال أمير الهلالي، المعروف إعلاميًا بـ«مستريح السيارات»، بعدما قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمته في اتهامه بغسل الأموال، إلى جلسة 29 ديسمبر المقبل، في الوقت الذي يواجه فيه المتهم سلسلة من القضايا والأحكام القضائية المرتبطة باتهامه بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم استثمارها في تجارة السيارات.

ولم تتوقف التطورات عند قضية غسل الأموال، إذ شهدت الفترة الماضية صدور أحكام قضائية جديدة بحق أمير الهلالي، من بينها حكم بالحبس 3 سنوات في 14 قضية نصب جديدة، وفقًا لما ورد في تفاصيل القضية، ليضاف ذلك إلى سلسلة من الأحكام الصادرة ضده في قضايا أخرى.

120 قضية نصب تلاحق مستريح السيارات

وكشفت تفاصيل القضايا المتداولة أن عدد البلاغات والقضايا المرتبطة بأمير الهلالي وصل إلى ما يقرب من 120 قضية نصب، بعدما تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضده، اتهموه فيها بالاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بقدرته على توفير السيارات بأسعار وشروط مميزة، قبل أن تتعثر عمليات التسليم أو استرداد الأموال، بحسب ما ورد في الاتهامات.

أحكام بالحبس في قضايا شيكات دون رصيد

وفي تطور آخر، أيدت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة أحكام الحبس الصادرة بحق أمير الهلالي، والتي بلغ مجموع مددها 360 سنة، على خلفية اتهامه بإصدار شيكات دون رصيد لصالح عدد من المتعاملين معه.

وخلال نظر إحدى القضايا، قدم محامي المجني عليهم حوافظ مستندات تضمنت أصول الشيكات المحررة من المتهم لصالح الضحايا، للاستناد إليها في إثبات وقائع إصدار شيكات دون رصيد.

مطالبات بتعويضات 5 ملايين ونصف

وشهدت إحدى جلسات محاكمة أمير الهلالي أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، في 11 قضية نصب، مطالبة محامي الضحايا بتعويض مدني قدره 5 ملايين و500 ألف جنيه، جبرًا للأضرار التي قالوا إنهم تعرضوا لها نتيجة الوقائع محل الاتهام.

حكم بالحبس سنتين في قضية أخرى

وسبق أن قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بحبس أمير الهلالي سنتين مع الشغل والنفاذ، مع تغريمه بكفالة قدرها 300 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف، مع إحالة الدعوى المدنية، وذلك في إحدى القضايا المرتبطة باتهامه بالاستيلاء على أموال مواطنين في تعاملات تخص تجارة السيارات.

وتظل قضية غسل الأموال المنظورة أمام المحكمة الاقتصادية أحدث حلقات المسار القضائي المرتبط بأمير الهلالي، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة 29 ديسمبر المقبل، وما يصدر عن المحاكم المختصة في باقي القضايا.