قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل محاكمة رجل الأعمال أمير الهلالي المعروف إعلاميًا بمستريح السيارات، في اتهامه بغسل الأموال، لجلسة 29 ديسمبر.

وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة الجنح، بالقاهرة الجديدة حكمها بالسجن 3 سنوات لرجل الأعمال أمير الهلالي في 14 قضية نصب جديدة بمعدل 42 سنة سجناً.

وكانت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، أيدت أحكامها بالحبس 360 سنة في حق أمير الهلالي مستريح السيارات على الأحكام الصادرة ضده في اتهامه بشيكات دون رصيد، والنصب على المواطنين.

وقدم محامي الضحايا حوافظ مستندات للمحكمة تتضمن أصول الشيكات المحررة من المتهم لصالح الضحايا لإثبات وقائع إصدار شيكات دون رصيد.

وأوضح أن عدد القضايا وصل إلى ما يقرب من 120 قضية نصب.

وادعى محامو مستريح السيارات بـ 5 ملايين ونصف مدنيا خلال المرافعة ضد مستريح السيارات أمام محكمة جنح التجمع بالقاهرة الجديدة 11 قضية نصب ضد المتهم.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة أسدلت الستار على واحدة من أخطر قضايا النصب التي هزت سوق السيارات، بعدما قضت بحبس المدعو أمير الهلالي الشهير بـ«مستريح السيارات» سنتين مع الشغل والنفاذ، وكفالة 300 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف وإحالة الدعوى المدنية، بعد ثبوت تورطه في الاستيلاء على أموال ضحاياه عبر مخطط احتيالي منظم استغل فيه أحلام المواطنين ومظاهر الثراء الزائف.