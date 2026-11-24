تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بالترويج وإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى .



رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف)، وضُبط بحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته إعترف بإدارته الصفحة المشار إليها لترويج المواد المخدرة وتحصله على تلك المواد من (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة "أمكن ضبطه وبحيازته "كمية لمخدرى الهيروين ، الحشيش")، وبمواجهة الأخير أيد ماسبق وأضاف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.