تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 14 ألف لتر مواد بترولية تم تجميعها وحجبها عن التداول تمهيداً لبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر، بنطاق محافظتى الأقصر وأسوان.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن الأقصر وأسوان قيام 7 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظات “سوهاج، وأسيوط، وأسوان، والأقصر”، بتجميع المواد البترولية وحجبها عن التداول بالأسواق، تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء بأسعار أزيد من المقرر.

تم استهداف المذكورين وضبطهم بنطاق محافظتى الأقصر وأسوان، وضبط بحوزتهم “أكثر من 14 ألف لتر مواد بترولية (سولار) - 4 سيارات”.

بمواجهتهم، اعترفوا بتجميعهم المواد البترولية من محطات وقود مختلفة من محافظات الوجه القبلى بقصد حجبها عن التداول وإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





