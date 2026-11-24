كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله مواقع التواصل الإجتماعي، تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بكسر زجاج سيارة نجلها وسرقة بعض المحتويات من داخلها حال توقفها بأحد الشوارع بالقاهرة .



وبالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) وبسؤالها أقرت أنه بتاريخ 3 / الجارى إكتشفت قيام أحد الأشخاص بكسر بزجاج سيارة نجلها وسرقة بعض المحتويات من داخلها حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم محل سكنها.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.