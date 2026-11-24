كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص وكريمته بالتعدى على والدته بالسب، لإجبارها على التنازل عن حكم قضائى صادر ضد المشكو فى حقه ونجله بالدقهلية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 30/ 8/2025 تلقى مركز شرطة شربين بالدقهلية بلاغا من والد القائم على النشر (عامل) بتضرره من قيام شقيقه ونجله وكريمته، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، بالتعدى عليه بالسب وإتلاف بعض محتويات منزله والاستيلاء على دابة "حمار" لخلافات بينهم حول الجيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وصدر مؤخراً حكم قضائى بحبس اثنين منهم ثلاثة أشهر.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، ونفوا تعديهم على والدة الشاكى لإجبارها على التنازل عن الحكم الصادر ضد اثنين منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





