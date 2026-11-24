كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام عدد من الأشخاص بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة من أعلى سطح أحد العقارات تجاه آخرين بالإسماعيلية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 17/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية بحدوث مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول: (ربة منزل)، وطرف ثان: (6 أشخاص، وفتاة) جميعهم مقيمين بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول الجيرة قامت على إثرها الأخيرة من الطرف الثانى بالتعدى بالسب والضرب على الطرف الأول، وقيام باقى أفراد الطرف الثانى بالتدخل لمناصرتها وإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة على مسكن الطرف الأول.

وأمكن ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، وتم بإرشادهم ضبط (6 أسلحة بيضاء - الزجاجات الفارغة "المستخدمة فى التعدى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.