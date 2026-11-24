استقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2026، الدكتورنيكولاس شيراك، عضو البرلمان النمساوي، والسيد السفير/ جورج بوستينغير، سفير النمسا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، بمقر اللجنة.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون البرلماني المصري النمساوي وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان، حيث استعرض النائب طارق رضوان جهود الدولة المصرية في تطوير المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، وملامح النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب جهود تحديث التشريعات، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية، وتعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان واستقلاليته.

كما شهد اللقاء تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية وتداعياتها الإنسانية والأمنية، وملفات اللاجئين والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والجهود المصرية في استضافة اللاجئين ومكافحة الهجرة غير الشرعية