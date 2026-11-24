قبل أيام، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، متضمنًا ضوابط جديدة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتشديد العقوبات على بعض المخالفات، في إطار توجه يستهدف الحد من الفاقد ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.

ومع انتظار استكمال الإجراءات الدستورية وصدور القانون ونشره بالجريدة الرسمية، يبرز التساؤل حول طبيعة المخالفات التي تستوجب المساءلة، وهل تمتد العقوبات إلى المواطن الذي يستخدم جهازًا غير موفر للطاقة؟

إلزام المنتجين والمستوردين ببطاقات كفاءة الطاقة

تضمنت التعديلات إدخال ضوابط على المادة 51 من قانون الكهرباء، تلزم المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقة كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

وتهدف هذه البطاقات إلى إتاحة معلومات للمستهلك عن كفاءة الجهاز ومعدلات استهلاكه للطاقة، بما يساعده على المقارنة بين المنتجات واختيار الأجهزة الأعلى كفاءة.

وبالتالي، فإن الالتزام بوضع البطاقة يقع أساسًا على المنتج أو المستورد، وليس على المواطن الذي يشتري الجهاز للاستخدام المنزلي.

غرامة تصل إلى مليون جنيه ومصادرة الأجهزة المخالفة

وافق مجلس النواب على المادة 76 من مشروع القانون، التي تقرر معاقبة كل من يخالف أحكام المادة 51 بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال.

وتتعلق هذه العقوبة بمخالفة الالتزام القانوني الخاص ببطاقات كفاءة الطاقة، ولا تعني أن المواطن يتعرض للغرامة لمجرد استخدام جهاز منزلي مرتفع الاستهلاك.

عقوبات أخرى على المرخص لهم

تضمنت التعديلات كذلك تغليظ العقوبات على المرخص لهم بممارسة أنشطة تحسين كفاءة الطاقة، إذ تصل الغرامة إلى مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه في حال مخالفة شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية والمعايير القياسية لجودة الأداء للأنشطة والخدمات المرخص بها.

كما تضمنت التعديلات عقوبات تتعلق بمخالفة أحكام المادة 48 من قانون الكهرباء، وهي مخالفة مختلفة عن الالتزام ببطاقات كفاءة الطاقة، ويجب عدم الخلط بين الحالتين عند تناول نطاق المساءلة القانونية.