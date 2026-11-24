مع اقتراب موعد سداد فواتير المرافق الشهرية، يحرص المواطنون على معرفة قيمة استهلاك الكهرباء والبحث عن أسرع الطرق المتاحة لدفع الفاتورة، خاصة مع التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية التي تتيح إتمام عمليات السداد دون الحاجة إلى التوجه لمقار شركات توزيع الكهرباء أو الانتظار أمام منافذ التحصيل.

سداد فاتورة الكهرباء 2026

وتتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من البنوك وشركات الدفع الإلكتروني وسائل متعددة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2026 وسدادها باستخدام الهاتف المحمول، بما يمنح المشتركين مرونة في اختيار الطريقة المناسبة لهم.

طرق سداد فاتورة الكهرباء بالموبايل

تتنوع قنوات الدفع الإلكتروني المتاحة لسداد فواتير الكهرباء، وتشمل عددا من المواقع والتطبيقات والمحافظ البنكية والإلكترونية، ومن أبرزها:

الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

تطبيقات الدفع الإلكتروني، ومنها تطبيق My Fawry.

المحافظ البنكية التابعة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية وبنك أبوظبي الأول.

محافظ شركات الاتصالات، ومنها Vodafone Cash وEtisalat Cash وOrange Money وWE Pay.

منافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة مثل فوري ومصاري وBee وأمان.

ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.

سداد فاتورة الكهرباء 2026

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وسدادها إلكترونيا

يمكن للمشتركين معرفة قيمة فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2026 وسدادها عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

2. اختيار الخدمات الإلكترونية.

3. الضغط على خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء.

4. تحديد شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك أو المحافظة.

5. إدخال رقم العداد المكون من 10 أرقام.

6. تسجيل اسم صاحب العداد.

7. الضغط على استعلام للاطلاع على قيمة الفاتورة.

8. اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة واستكمال إجراءات السداد.

سداد فاتورة الكهرباء 2026

مزايا سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيا

يسهم الدفع الإلكتروني في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، من خلال إتاحة سداد الفواتير في أي وقت ومن أماكن مختلفة، دون التقيد بزيارة مقار شركات الكهرباء أو الانتظار أمام منافذ التحصيل.

كما تساعد هذه الوسائل على تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتوفر أكثر من بديل أمام المشتركين لإتمام عمليات الدفع، إلى جانب توثيق معاملات السداد إلكترونيا.

وتمنح وسائل الدفع المتاحة عبر الهاتف المحمول المواطنين فرصة سداد فاتورة الكهرباء لشهر نوفمبر 2026 واختيار القناة الأنسب لهم، بما يوفر الوقت والجهد ويساعد على الحد من التكدس أمام منافذ التحصيل، في إطار التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية.