عقدت اللجنة العامة بمجلس الشيوخ اليوم أول اجتماعاتها في الفصل التشريعي الجديد برئاسة المستشار عصام فريد، رئيس المجلس.

عمرو محمد نبيل عبدالظاهر أبوالسعود

ايمن محمد مأمون عبداللطيف الهوارى

ايفا ماهر نصيف جرجس حنا

سيف محمد سامح زكريا زاهر

عمرو رشاد على صالح

نور الدين مصطفى طه مرعى

الحسينى مصطفى كمال ليسى تامر

حسنى عطية السيد على سبالة

نادر ناجى حلمى فؤاد خزام

احمد شعبان حسين السيد

عباس بهى الدين عباس حزين

زين العابدين كامل سيد عبدالحميد

محمد احمد عمر هاشم

حاتم عزيز سيف النصر

تشكيل لجنة القيم

ووافق أعضاء اللجنة العامة على تشكيل لجنة القيم برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المستشار حسني عبد اللطيف، على أن يُعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره في الجلسة العامة المقبلة.