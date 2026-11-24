وضع مسئولو نادي الزمالك ملف تجديد عقد أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم ضمن أولويات المرحلة المقبلة في ظل رغبة الإدارة في الإبقاء على اللاعب وتأمين استمراره مع الفريق لأطول فترة ممكنة خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

واستقر مسئولو القلعة البيضاء على تحديد موعد مبدئي لعقد جلسة مع أحمد فتوح لفتح باب التفاوض بشأن تجديد عقده إلا أن الإدارة قررت تأجيل الجلسة لحين الانتهاء من ملف المستحقات المالية المتأخرة للاعبي الفريق والذي يحظى بالأولوية خلال الفترة الحالية.

المستحقات المتأخرة تؤجل حسم ملف فتوح

وترى إدارة الزمالك أن تسوية المستحقات المالية للاعبين تمثل خطوة أساسية قبل الدخول في مفاوضات تجديد العقود، في ظل سعي المجلس لإنهاء الأزمة المالية وتوفير الالتزامات الخاصة بالفريق بما يضمن توفير حالة من الاستقرار داخل غرفة الملابس.

وتعمل الإدارة على ترتيب الملفات وفقا لأولويات المرحلة الحالية حيث يأتي إنهاء أزمة المستحقات في المقدمة على أن يتم بعدها التحرك لفتح ملفات التجديد مع اللاعبين الذين تقترب عقودهم من الانتهاء.

أحمد فتوح على رأس قائمة التجديدات

يأتي أحمد فتوح في مقدمة اللاعبين المستهدف تجديد عقودهم نظرا لأهميته في حسابات الفريق الفنية ورغبة مسئولي الزمالك في الحفاظ على القوام الأساسي وعدم التفريط في العناصر المؤثرة.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة الثانية من خطة الإدارة بدء المفاوضات مع اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم على رأسهم فتوح لحسم مستقبلهم مبكرا وتجنب الدخول في حسابات معقدة مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية.

ويترقب أحمد فتوح تحديد الموعد النهائي لجلسة التجديد في انتظار تحرك الإدارة بعد الانتهاء من ملف المستحقات المالية ليبدأ بعدها الحديث بشكل رسمي حول تفاصيل العقد الجديد ومدة التعاقد.