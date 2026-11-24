تتجدد المواجهة بين الزمالك والأفريقي التونسي في بطولة دوري أبطال أفريقيا لتعيد إلى الأذهان تاريخا حافلا بالصدامات القوية والذكريات التي لا تزال عالقة في أذهان جماهير الكرة المصرية.

والتقى الفريقان في 6 مباريات رسمية بالبطولات الأفريقية، تقاسم خلالها الطرفان الانتصارات بواقع 3 انتصارات لكل فريق، دون أن تشهد المواجهات أي تعادل، وهو ما يعكس حجم الندية بين الناديين قبل تجدد الصدام بينهما.

البداية من بوابة دوري أبطال أفريقيا 1997

بدأت حكاية المواجهات بين الزمالك والأفريقي التونسي عام 1997، عندما التقى الفريقان في دوري أبطال أفريقيا ونجح الفريق التونسي في الفوز بمباراة الذهاب بهدفين دون رد.

وفي لقاء العودة بالقاهرة رد الزمالك بالنتيجة نفسها بعدما حقق الفوز بهدفين نظيفين إلا أن ذلك لم يكن كافيا لمنحه بطاقة التأهل لتظل البداية بين الفريقين شاهدة على تقارب المستوى وقوة المنافسة.

مواجهة 2001.. الأفريقي يحرم الزمالك من التأهل

تجدد الصدام بين الفريقين عام 2001، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، ونجح الزمالك في تحقيق الفوز بمباراة الذهاب بهدف دون مقابل سجله حسام حسن ليمنح الفريق الأبيض أفضلية قبل لقاء العودة.

لكن الأفريقي التونسي قلب الموازين على ملعبه، بعدما فاز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحسم التأهل إلى الدور التالي بمجموع المباراتين بنتيجة 3-2، ويوقف مشوار الزمالك في البطولة.

مواجهة عام 2011.. تفوق الافريقي

تبقى مواجهة عام 2011 هي الأشهر في تاريخ لقاءات الفريقين بعدما اصطدما في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا وحقق الأفريقي الفوز في مباراة الذهاب بتونس بنتيجة 4-2، ليضع الزمالك أمام مهمة صعبة في لقاء العودة بالقاهرة.

ودخل الزمالك مباراة الإياب بحثا عن تعويض فارق الهدفين ونجح بالفعل في الفوز بهدفين مقابل هدف، عن طريق محمود فتح الله من ركلة جزاء وحسين ياسر المحمدي.

ورغم فوز الزمالك في لقاء العودة ودع البطولة بعد خسارته بمجموع المباراتين بنتيجة 5-4، ليبقى الأفريقي آخر فريق نجح في إقصاء الأبيض من مواجهة مباشرة بينهما حتى ذلك التاريخ.

ماذا تقول الأرقام عن تاريخ المواجهات؟

تكشف نتائج المباريات الست السابقة عن توازن واضح بين الزمالك والأفريقي التونسي بعدما حقق كل فريق 3 انتصارات بينما لم تنتهِ أي مواجهة بالتعادل.

ويسعى الزمالك إلى استغلال المواجهة الجديدة لتحقيق انتصار يمنحه الأفضلية في سجل اللقاءات المباشرة، وبدء مشواره في دور المجموعات بقوة بينما يتطلع الأفريقي إلى مواصلة تفوقه التاريخي في المواجهات الإقصائية السابقة.

وتبقى الذكريات القديمة حاضرة قبل الصدام الجديد لكن جماهير الزمالك تأمل أن تكون المواجهة المقبلة بداية فصل مختلف عنوانه الانتصار ومواصلة الحلم الأفريقي.