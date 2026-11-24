أصدر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الثلاثاء، توجيهات بتولي وزارة النفط الاتحادية إدارة الحقول النفطية الواقعة في المناطق الخاضعة لسيطرة إقليم كردستان العراق، في خطوة من شأنها أن تثير خلافات جديدة بين الحكومة المركزية في بغداد والسلطات الكردية، وسط تحركات حكومية لملاحقة شبكات تهريب النفط ومحاسبة المتورطين فيها.

وذكرت وكالة «رويترز» أن القرار يأتي في إطار تحركات الزيدي لتضييق الخناق على شبكات تهريب النفط التي يُشتبه في تورط مسئولين عراقيين كبار وفصائل مسلحة متحالفة مع إيران فيها، والتي حققت، بحسب الاتهامات الواردة في التحقيقات، عائدات بمئات الملايين من الدولارات من تجارة النفط المسروق على مدى سنوات.

وأضافت الوكالة أن كتائب حزب الله، إحدى أبرز الجماعات المسلحة المتحالفة مع إيران في العراق، رفضت نتائج تحقيق رسمي رفيع المستوى بشأن شبكة تهريب النفط، في وقت تواجه فيه هذه الجماعات اتهامات بممارسة أنشطة اقتصادية وسياسية خارج نطاق المساءلة القانونية.

حقول النفط في 4 محافظات تحت إدارة بغداد

وبحسب مكتب رئيس الوزراء العراقي، تشمل التوجيهات الحقول النفطية في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوي، وجاءت عقب تحقيقات بشأن عمليات تهريب نفط في شركة نفط الشمال الحكومية، المسئولة عن إدارة حقول النفط والغاز في شمال العراق.

ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة أن حقل خورمالا النفطي، الذي يخضع للسيطرة الأمنية الكردية، يبدو مشمولًا بالقرار، وسط توقعات بمقاومة السلطات الكردية لأي محاولة من وزارة النفط الاتحادية لتولي إدارته، في ظل الخلافات السابقة بين الجانبين بشأن إدارة الموارد النفطية وتصديرها.

وفي أول رد فعل على القرار، انتقد رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني التوجيهات الصادرة عن الحكومة الاتحادية، واصفًا إياها بأنها «مثيرة للاستغراب وغير مقبولة على الإطلاق»، معتبرًا أنها لا تتوافق مع مضمون المباحثات السابقة التي أجراها مسؤولو الإقليم مع السلطات في بغداد.

من جانبه، قال المحلل السياسي المقيم في بغداد حمزة مصطفى، وفقًا لرويترز، إن غياب قانون اتحادي للنفط والغاز قد يمثل ذريعة أمام إقليم كردستان لعدم تسليم آبار النفط، بما يفتح الباب أمام جدل سياسي ودستوري بشأن آليات تنفيذ القرارات الحكومية.

وأضاف مصطفى أن تحركات الزيدي تستهدف مواجهة شبكات الفساد بعيدًا عن التفاهمات السياسية التقليدية، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء يتجه إلى مواجهة الجهات المتهمة بالتورط في هذه الملفات.

وأكد مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان، أن التوجيهات تستند إلى مبدأ أن «السيادة الوطنية لا تتجزأ»، مشددًا على أن حماية ثروات العراق تمثل أولوية للدولة، وأن الإجراءات تستهدف وضع حد لعمليات التهريب بمختلف أشكالها.

بغداد تتجه للسيطرة على المعابر الحدودية في كردستان

ولم تقتصر الإجراءات الحكومية على الحقول النفطية، إذ أصدر الزيدي توجيهات إلى هيئة المنافذ الحدودية بتسلم جميع المعابر الحدودية في إقليم كردستان، الذي يمتلك حدودًا مع تركيا وإيران وسوريا، في خطوة تمس صلاحيات السلطات الكردية في إدارة شئون الإقليم ومعابره.

كما وجه رئيس الوزراء حكومة إقليم كردستان بعدم منح أي موافقات لتصدير النفط الخام أو المشتقات النفطية إلا من خلال وزارة النفط الاتحادية، وقرر إعفاء رئيس هيئة المنافذ الحدودية من منصبه، إلى جانب إيقاف المدير العام لشركة نفط الشمال ومعاونيه عن العمل لحين استكمال التحقيقات المتعلقة بملف تهريب النفط.

وتأتي هذه القرارات في ظل توتر ممتد بين بغداد وأربيل بشأن إدارة الموارد الطبيعية والصلاحيات الدستورية والمالية، إذ يسعى إقليم كردستان منذ سنوات إلى الحفاظ على قدر من الاستقلالية في إدارة موارده النفطية والاقتصادية.

خلافات تاريخية حول النفط واستفتاء الاستقلال

وتعود جذور جانب من الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان إلى سبتمبر 2017، عندما أجرى الإقليم استفتاءً على الاستقلال عن العراق، وهو ما قوبل برفض شديد من بغداد وقوى إقليمية أخرى.

وعقب الاستفتاء، اتخذت الحكومة العراقية إجراءات عسكرية واقتصادية، استعادت بموجبها السيطرة على مدينة كركوك الاستراتيجية الغنية بالنفط ومناطق أخرى كانت خاضعة لسيطرة القوات الكردية.

كما تسبب الخلاف بشأن تصدير النفط بصورة مستقلة عن الحكومة الاتحادية في توقف تدفقات الخام عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا لأكثر من عامين، قبل أن يتوصل الطرفان في سبتمبر 2025 إلى اتفاق لاستئناف الصادرات النفطية.

وتتزامن التحركات الجديدة مع مساعي علي الزيدي، رجل الأعمال الذي دخل المعترك السياسي حديثًا، لجذب استثمارات كبيرة إلى العراق، في وقت يرى فيه محللون أن تحسين بيئة الاستثمار يتطلب معالجة التحديات السياسية والاقتصادية وإعادة بناء الاستقرار المؤسسي.

وفي سياق أوسع، تشير رويترز إلى أن النفوذ الإيراني في العراق تعزز تدريجيًا خلال السنوات الماضية، مستفيدًا من الاضطرابات السياسية والأمنية التي أعقبت الغزو الأمريكي عام 2003، والعلاقات التي تربط طهران بفصائل مسلحة وسياسيين عراقيين بارزين.

وبينما تسعى الحكومة العراقية إلى فرض سيطرتها على الموارد النفطية والمعابر الحدودية وملاحقة شبكات التهريب، تضع القرارات الأخيرة العلاقة بين بغداد وأربيل أمام اختبار جديد، في ظل استمرار الخلافات بشأن تقاسم الصلاحيات وإدارة الثروة النفطية وتصديرها.