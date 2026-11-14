قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي يعلن اعتقال 167 شخصًا بتهم التجسس في أمريكا.. تفاصيل
مقترح برلماني بمساواة أجور قائدي القطارات برواتب الطيارين.. تفاصيل
رئيس الوزراء: المنطقة الاستثمارية بميت غمر من أفضل نماذج مشروعات الدولة
اعتذار رسمي وخطة عاجلة لرفع الأمان خلال عام.. 10 قرارات حاسمة لوزير النقل عقب حادث تصادم قطاري العياط
القوات اليمنية: نفذنا 723 غارة وعملية استهداف ضد تجمعات ميليشيا الحوثي
مصدر باتحاد الكرة لـ«صدى البلد»: سفر منتخب مصر إلى مالاوي غدًا بطائرة خاصة.. وموقف محمد عبد المنعم
مقتل امرأة في انفجار قنبلة يدوية داخل مطعم شمال إسرائيل
الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات
التايمز: ترامب ينصب فخاً لإيران بخطة سرية دون إطلاق رصاصة واحدة| تفاصيل
بعد 27 عاماً من الحكم.. رئيس وزراء بريطانيا يعترف بأخطاء حزب العمال عقب هزيمته التاريخية في ويلز
ناقلة نفط ثانية تصطدم بلغم بحري في مضيق هرمز.. تصعيد جديد يهدد حركة الملاحة العالمية
ماذا كشفت أزمة تعطل حركة الطيران في الولايات المتحدة؟ خبير علاقات دولية يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بنتايج يربك حسابات الزمالك.. راتب المغربي يشعل أزمة تجديد أحمد فتوح

أحمد فتوح
أحمد فتوح
منتصر الرفاعي

دخل ملف تجديد عقد أحمد فتوح، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، منعطفا جديدا بعدما أصبح المقابل المالي الذي يحصل عليه المغربي محمود بنتايج، أحد أبرز العوامل المؤثرة في تحديد مستقبل اللاعب داخل القلعة البيضاء، في ظل تمسك فتوح بالحصول على عقد يتناسب مع قيمته الفنية ومكانته داخل الفريق.

وتزداد الضغوط على إدارة الزمالك مع اقتراب نهاية عقد أحمد فتوح بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق للاعب التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة دون الرجوع لإدارة ناديه وهو ما يضع مسؤولي الأبيض أمام ضرورة التحرك سريعًا لحسم ملف التجديد خاصة في ظل عدم بدء أي مفاوضات رسمية معه حتى الآن.

450 ألف يورو في الموسم الأول.. تفاصيل عقد بنتايج تشعل الأزمة

وتعود جذور الأزمة إلى التعديلات المالية التي شهدها عقد المغربي محمود بنتايج، والذي أصبح صاحب أعلى راتب داخل صفوف الزمالك، حيث يحصل على 450 ألف يورو في الموسم الأول ترتفع إلى 900 ألف يورو في الموسم الثاني قبل أن تصل إلى مليون يورو في الموسم الثالث والأخير من عقده الممتد حتى موسم 2027-2028.

وأصبحت هذه الأرقام محورا أساسيا في حسابات أحمد فتوح الذي يرى أنه يستحق مقابل ماليا يتناسب مع دوره داخل الفريق باعتباره أحد العناصر الأساسية إلى جانب حمله شارة القيادة وتواجده ضمن حسابات منتخب مصر، وهو ما يجعله متمسكًا بالحصول على تقدير مالي يتناسب مع مكانته.

عروض خارجية تضاعف الضغوط على إدارة الزمالك

ولا تقتصر مطالب أحمد فتوح على المقارنة المالية مع محمود بنتايج، بل يستند اللاعب أيضًا إلى العروض المالية القوية التي تلقاها خلال الفترة الماضية، والتي رفضتها إدارة الزمالك رغبة في استمراره والحفاظ على خدماته.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه فتوح تحركا جادا من مسئولي النادي لفتح باب التفاوض، يظل موقف الإدارة معلقًا دون جلسة رسمية لمناقشة المطالب المالية أو مدة العقد الجديد.

وتجد إدارة الزمالك نفسها أمام اختبار صعب بين الحفاظ على أحد أبرز عناصر الفريق وتوفير المقابل المالي الذي يرضي اللاعب وبين إدارة ملف الرواتب داخل غرفة الملابس دون خلق أزمات جديدة.

محمود بنتايك احمد فتوح نادي الزمالك عقد أحمد فتوح إدراة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

الأب ونجليه

نصف عام تحت التراب .. جثامين محامٍ ونجليه تكشف جريمة "الثاليوم" بعد 16 شهرا

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

ما هي سورة الاستجابة

ما هي سورة الاستجابة؟.. تصعد بحاجتك إلى السماء بسرعة البرق

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

حسن شحاتة وميدو

أزمة ميدو تعود للواجهة.. حسن شحاتة يكشف ماذا حدث خلف الكواليس؟

ترشيحاتنا

نزاع جاجوار لاند روفر

إجبار جاجوار لاند روفر على إتلاف وثائق في نزاع قضائي مع BYD

فولكس فاجن الكهربائية

أرباح فولكس فاجن من البنزين تتفوق على السيارات الكهربائية في أوروبا

مرسيدس

السيارات الألمانية في ورطة.. مرسيدس تدرس إغلاق مصانعها وتسريح الموظفين

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد