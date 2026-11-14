رئيس الوزراء يتفقد مركز زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة

في إطار جولته اليوم، السبت، بمحافظة الدقهلية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مركز زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة.

وخلال التفقد، أكد رئيس الوزراء سعادته بالتواجد اليوم في هذا الصرح الطبي القومي الذي يُعزز مكانة جامعة المنصورة في زراعة الكبد إقليمياً ودولياً، مُعتبراً أن المركز أحد أهم المشروعات الطبية القومية الكبرى التي تستهدف تطوير الخدمات الصحية المتخصصة في مصر، وتعزيز قدرات المستشفيات الجامعية في تقديم خدمات علاجية متقدمة في مجال زراعة الكبد.

من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ القائم بأعمال وزير الثقافة، أن مركز زراعة الكبد الجديد بجامعة المنصورة يُمثل إضافة استراتيجية لمنظومة الرعاية الصحية والتعليم الطبي في مصر، حيث يدعم قدرات الدولة في أحد التخصصات الطبية الدقيقة، كما يسهم في تعزيز مكانة جامعة المنصورة كمركز إقليمي متقدم في زراعة الكبد، إلى جانب دعم توجهات السياحة العلاجية واستقبال المرضى من الدول العربية والأفريقية.

كما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن تنفيذ هذا المشروع جاء في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وبالشراكة الاستراتيجية مع البنك المركزي المصري، وبمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والمؤسسات الداعمة، إلى جانب مساهمة جُهودٍ مُجتمعية دعمًا لإنشاء مركزٍ متخصص ومتكامل لزراعة الكبد، ليعكس تنفيذه نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والجامعة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة إن هذا الصرح الجديد يُعد أكبر مركز طبي متخصص من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كمركز مستقل متكامل الخدمات، ويسهم في إعداد كوادر طبية متخصصة، وتطوير البحث العلمي والابتكار، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويعزز التكامل بين الخدمات العلاجية ومسارات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

بدوره، أكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن هذا المركز يمثل إضافة نوعية للقطاع الطبي بجامعة المنصورة، الذي يخدم نحو مليوني مريض سنويًا من خلال 14 مستشفى ومركزًا طبيًا، ويقدم خدماته لأهالي محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا ومختلف أنحاء الجمهورية، حيث يستهدف المركز القضاء على قوائم انتظار مرضى الفشل الكبدي والتليف الكبدي وأورام الكبد الأولية من مختلف محافظات الجمهورية، واستيعاب أعداد أكبر من المرضى من الدول العربية والأفريقية، إلى جانب تدريب الكوادر الطبية على تقنيات زراعة الكبد ونقل الخبرات المتخصصة إلى المؤسسات الطبية المتنوعة في المنطقة.

وأوضح أن هذا الصرح الجديد تحقق بعد تبني القيادة السياسية للمشروع عام 2021، وتم افتتاحه في نهاية عام 2024، وشارك البنك المركزي المصري كشريك استراتيجي في المشروع، من خلال دعم التجهيزات الطبية وغير الطبية وأجهزة تكنولوجيا المعلومات، فيما أسهم بنك الاستثمار القومي ووزارة الاستثمار في تمويل الأعمال الهندسية والتشطيبات، وأسهمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في دعم المشروع، كما تولت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي توفير الاحتياجات الطبية والتجهيزات اللازمة وفق المواصفات العالمية، إلى جانب مساهمة المجتمع المدني في إنشاء الهيكل الخرساني للمبنى.

في حين تولت جامعة المنصورة متابعة تنفيذ المشروع واستكمال تجهيزاته، وتوفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية اللازمة للتشغيل.

وقام رئيس الوزراء ومرافقوه بجولة في المركز، مصحوباً بشرح من الدكتور محمد عبد الوهاب، رائد زراعة الكبد؛ المشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة، الذي أوضح أن إنشاء مبنى مركز زراعة الكبد الجديد جاء على مساحة تبلغ نحو 650 مترًا مربعًا، ويتكون من طابق أرضي وميزانين، بالإضافة إلى 9 طوابق علوية، فضلًا عن السطح المخصص للتعقيم والخدمات الفنية، وقد روعي في تصميم المبنى تحقيق التكامل بين الأقسام الطبية والتشخيصية والجراحية والإدارية والخدمية، بما يتيح تقديم الخدمة للمريض داخل منظومة متكاملة تبدأ بالاستقبال والفحوصات الطبية، مرورًا بالتدخلات الجراحية والرعاية المركزة، وانتهاءً بالإقامة والمتابعة الطبية.

وقال إن المركز يضم 12 سريرًا للعناية المركزة، تشمل 11 سريرًا للعناية وسريرًا مخصصًا للعزل، بالإضافة إلى 3 أسرة للإفاقة، و35 وحدة لإقامة المرضى، تتوزع إلى 28 غرفة إقامة و7 أجنحة متميزة، إلى جانب 3 غرف عمليات مركزية بنظام الكبسولات.

وتوفر هذه الإمكانات قدرة متكاملة على استقبال المرضى وإجراء الفحوصات والتدخلات الجراحية، وتقديم خدمات الرعاية المركزة والإفاقة والإقامة، بما يدعم التوسع في تقديم خدمات زراعة الكبد واستيعاب أعداد أكبر من الحالات.

وأوضح الدكتور محمد عبد الوهاب أن مكونات المركز الجديد تتضمن أيضاً قسم العيادات الخارجية والخدمات التشخيصية، ويشمل 7 عيادات طبية، منظومة متكاملة من التجهيزات الطبية والتكنولوجية التي تدعم مختلف مراحل تقديم الخدمة، وتشمل أجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والأشعة التلفزيونية والعادية، ومعامل التحاليل الطبية وتجهيزات المناظير، إلى جانب التجهيزات المتخصصة لغرف العمليات والعناية المركزة والإفاقة والإقامة الداخلية، بالإضافة إلى استراحات للأطباء وغرف للتمريض والمرافق المساندة، وعددٍ من المكونات الإدارية والتعليمية والبحثية، ومنها غرف الاجتماعات والمكتبة والأرشيف الطبي وقاعتا التدريس ومكاتب الأطباء.

وذكر أن المركز يضم كذلك بنية تحتية متكاملة تشمل منظومات الكهرباء والمحولات والمولدات ووحدات الطاقة غير المنقطعة، والغازات الطبية، والتكييف المركزي، وشبكات الاتصالات والإنذار والحريق، وأجهزة تكنولوجيا المعلومات، ووحدة التعقيم المركزي ومنظومة مكافحة العدوى، بما يوفر متطلبات التشغيل المتكامل ويدعم كفاءة الخدمات الطبية وسلامة المرضى.

وفيما يتعلق بالإنجازات الطبية لبرنامج زراعة الكبد، أشار الدكتور محمد عبدالوهاب، المشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة، أن برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة حقق إنجازات طبية بارزة على مدار أكثر من 22 عامًا، حيث بلغ إجمالي عمليات زراعة الكبد التي أجراها البرنامج نحو 1270 عملية حتى نوفمبر 2026، شملت مرضى مصريين و150 مريضًا من الدول العربية والإفريقية، إلى جانب إجراء 50 عملية زراعة كبد للأطفال، كما يستهدف المركز زيادة معدل إجراء العمليات من عمليتين إلى خمس عمليات أسبوعياً، بما يدعم جهود الدولة للقضاء على قوائم الانتظار، وتعزيز مكانة مصر إقليمياً في هذا التخصص الطبي الدقيق.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس الخبرة الطبية المتراكمة للبرنامج، وقدرته على التعامل مع مختلف الحالات والفئات العمرية، وتقديم خدمات زراعة الكبد وفقًا للمعايير الطبية المتخصصة، بما عزز مكانته كأحد أبرز المراكز الطبية المتخصصة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة يعتمد على فريق طبي متكامل ومتعدد التخصصات، يضم 31 عضوًا من أعضاء هيئة التدريس، من بينهم 12 جراحًا، و7 أطباء تخدير، و6 أطباء متخصصين في أمراض الكبد، إلى جانب متخصصين في التحاليل الطبية وفحص الأنسجة ومكافحة العدوى، بما يضمن تكامل مختلف التخصصات الطبية اللازمة لمراحل زراعة الكبد، بدءًا من تقييم الحالات وتجهيز المرضى والمتبرعين، مرورًا بالتدخل الجراحي، وانتهاءً بالرعاية والمتابعة الطبية.

وتابع: "يمتلك الجراحون الـ 12 مستويات متقدمة من الكفاءة والتأهيل، تتيح لكل منهم قيادة وإجراء عمليات زراعة الكبد بصورة مستقلة، والتعامل مع مختلف مراحل العملية بكفاءة عالية، ويعكس هذا المستوى من التأهيل نموذجًا متميزًا في بناء الكوادر الطبية، قائمًا على نقل الخبرات وتبادل المعرفة والعمل بروح الفريق، حيث حرص الجراحون أصحاب الخبرات الطويلة على تدريب الأجيال الشابة وتأهيلهم، دون احتكار للخبرة، بما أسهم في إعداد جيل جديد من الجراحين القادرين على قيادة عمليات زراعة الكبد بصورة مستقلة".

كما أوضح الدكتور أحمد شحتة، مدير مركز جراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، أن المركز الجديد يمثل خطوة مهمة نحو زيادة القدرة التشغيلية لبرنامج زراعة الكبد، حيث استهدف إنشاء المركز إجراء خمس عمليات زراعة كبد أسبوعيًا، مقارنة بعمليتين أسبوعيا قبل افتتاحه، ويستهدف هذا التوسع زيادة أعداد المرضى المستفيدين من الخدمة، وتقليل فترات الانتظار للحالات المُستحقة للتدخل الجراحي، واستيعاب المرضى من مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب استقبال أعداد أكبر من المرضى من الدول العربية الشقيقة.

واستطرد: "كما يسهم تكامل أقسام التشخيص والعمليات والعناية المركزة والإقامة في دعم منظومة الرعاية الطبية قبل الجراحة وأثناءها وبعدها، خاصة أن عمليات زراعة الكبد التي تعتمد على متبرعين أحياء من الأقارب تتطلب تجهيزات دقيقة وفرقًا طبية متعددة التخصصات".

ولفت الدكتور أحمد شحتة إلى أن المركز يقدم خدمات زراعة الكبد للمرضى المصريين بالمجان وعلى نفقة الدولة، حيث تخصص الدولة مبلغ 400 ألف جنيه للمركز عن كل حالة زراعة، بما يضمن إتاحة هذا التدخل الجراحي الدقيق للمرضى المستحقين دون تحميلهم تكلفته، ولا تقتصر الرعاية المقدمة على إجراء العملية الجراحية، بل تمتد لتشمل المتابعة الطبية والعلاجية للمرضى مدى الحياة، بما يتطلبه ذلك من فحوصات دورية ورعاية متخصصة ومتابعة مستمرة للحالة الصحية.

وأشار إلى أن المركز يستقبل أيضاً المرضى من الدول العربية والإفريقية، بتكلفة مختلفة للعلاج الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز الاستفادة الاقتصادية من الخدمات الطبية المتخصصة التي تقدمها الجامعة، ويمثل استقبال المرضى الوافدين أحد أوجه مساهمة المركز في دعم السياحة العلاجية، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الطبية المصرية، فضلًا عن تعزيز مكانة جامعة المنصورة كمقصد إقليمي للعلاج في تخصص زراعة الكبد

وأضاف مدير مركز جراحة الجهاز الهضمي أن دور المركز يمتد إلى دعم منظومة التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي، من خلال توفير بيئة متخصصة لتأهيل الكوادر الطبية وتطوير مهاراتها في مجال زراعة الكبد، حيث يستهدف المركز تدريب الأطباء والكوادر الطبية على أحدث تقنيات زراعة الكبد، ودعم برامج التعليم والتدريب الطبي المستمر، ونقل الخبرات إلى الكوادر المصرية والعربية والأفريقية، إلى جانب دعم البحث العلمي والتعاون مع المؤسسات والمراكز الطبية المتخصص،. كما تسهم قاعات التدريس والاجتماعات والمكتبة والأرشيف الطبي في دعم الأنشطة التعليمية والبحثية وتبادل الخبرات بين المتخصصين.