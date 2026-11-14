خلال مشاركته في مؤتمر الحوار بالصين.. هشام الحصرى يؤكد محورية الدور المصري في توطيد الشراكة العربية الصينية

اختتم النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، مشاركته الفاعلة في أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية، والذي عُقد في مدينة سوتشو الصينية، بمشاركة واسعة لنخبة من القيادات السياسية والحزبية العربية والصينية.

وخلال جلسات ومداخلات المؤتمر، أكد النائب هشام الحصري على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز الحوار السياسي والحزبي العربي الصيني، باعتباره الركيزة الأساسية لتقوية العلاقات المشتركة وتوسيع أطر التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة لشعوب الجانبين. ودعا إلى ضرورة الاستفادة القصوى من التجربة الصينية الرائدة في مجالات التنمية الاقتصادية، الصناعية، والتكنولوجية، وتكثيف التعاون في قطاعات الاستثمار، التجارة، الزراعة، الأمن الغذائي، ونقل التكنولوجيا الحديثة.

نائب رئيس البرلمان العربي يؤكد الدعم الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة

وأبرز الحصري الدور المصري البارز في دعم وتطوير العلاقات العربية الصينية، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تستند إلى روابط تاريخية واستراتيجية عميقة بين مصر والصين، والحرص المستمر من القيادة السياسية المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون الاستراتيجي بما يحقق المصالح المشتركة.

وعلى الصعيد الإقليمي، شدد النائب هشام الحصري على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً على الدعم الكامل لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ودعم مساعي تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وفي ختام مشاركته، لفت الحصري إلى أن القيمة الحقيقية لهذا المؤتمر لا تقتصر فقط على تبادل الرؤى ووجهات النظر، بل تكمن في القدرة على تحويل الحوار إلى خطوات عملية ومبادرات مشتركة تدعم مسيرة التنمية والازدهار لشعوب الجانبين، مؤكداً أن الحوار يمثل خطوة أساسية نحو بناء شراكات حقيقية ومستقبل أكثر تعاوناً بين العالم العربي والصين.

كما وجّه الشكر والتقدير للحزب الشيوعي الصيني والجهات المنظمة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمناً الجهود المبذولة لضمان نجاح أعمال المؤتمر وتعزيز أواصر الصداقة المصرية الصينية والعربية الصينية.