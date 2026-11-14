قوى عاملة النواب تبحث أوضاع العاملين والتأمين الصحي ومستحقات العمال..الاثنين

تناقش لجنة القوى العاملة، الاثنين طلبات إحاطة بشأن حرمان عدد من العاملين وأسرهم من خدمات التأمين الصحي بسبب مديونيات جهات عملهم، وسوء أوضاع العاملين بنظام اليومية والسركي بمجلس مركز ومدينة المحلة الكبرى وأحيائها.

كما تبحث انتهاء علاقة العمل لعدد من عمال مصنع الشريف للميلامين، وتأخر صرف مكافآت نهاية الخدمة ومستحقات وعلاوات العاملين المحالين للمعاش بشركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر بكفر الدوار.

وتتناول اللجنة المطالبة بوضع برنامج زمني لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 8 آلاف جنيه على مدار ثلاث سنوات، ومشكلات معاشات الأحفاد الأيتام، وشكاوى المواطنين من مكتب القوى العاملة بالمنيا، وعدم البدء في إنشاء مبنى التأمينات الاجتماعية بمدينة صان الحجر، فضلًا عن إيقاف معاش السيدة ذات الإعاقة في حالة الزواج، والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وعوائد استثمار أموال التأمينات.

تناقش لجنة الصناعة المعوقات الميدانية والمالية لمبادرة إحلال وتجديد السيارات القديمة التي يزيد عمرها على 20 عامًا، ومستجدات خطة التوسع لعام 2026.

كما تبحث طلب إحاطة بشأن عدم استغلال أرض مخازن عمر أفندي بحي روض الفرج، وبقاء مبنى آيل للسقوط صدر بشأنه قرار هدم منذ عام 1992، وذلك بحضور محافظ القاهرة.

لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. تستعرض رؤية جهاز تنمية المشروعات للمرحلة المقبلة

تستعرض اللجنة رؤية جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنمية قطاع المشروعات في المرحلة المقبلة، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتوجيهات القيادة السياسية بإعادة هيكلة الجهاز للتركيز على الأنشطة الإنتاجية، وتبسيط إجراءات التأسيس والتمويل والتراخيص، وزيادة مساهمة الشباب في النشاط الاقتصادي.

تستكمل لجنة الطاقة مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 352 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، بشأن توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة .