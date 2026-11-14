مدبولي يزف بشرى لأصحاب المصانع بميت غمر: توسعات جديدة ومناطق استثمارية

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك أماكن مجهزة ومرخصة للمصانع، لافتا إلى أن هذه المشروعات تساعد الشباب لتنفيذ مشروعاته بسرعة.

وأكد رئيس الوزراء أن وعد جميع أصحاب الأعمال سيكون هناك امتداد لمشروعات ميت غمر، وسيتم التوسع في المناطق الاستثمارية.

وأضاف أنه تفقد مركز التبرع بالبلازما، موجها الشكر لرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه “من وجه أن يكون لدينا احتياجاتنا من البلازما”، مؤكدا أن هناك دولا كانت تحتكر إنتاج البلازما، مشيرا إلى أنه تفقد أيضاً مشروعا سكنيا مميزا بأسعار مناسبة للأسر، لافتا إلى أن هذه الوحدات بيعت بالكامل .

وأوضح رئيس الوزراء أنه تفقد معرضا دائما للسلع الأساسية، مشيرا إلى أن هذه المراكز تمثل ركيزة أساسية لضبط الأسعار بالتعاون مع القطاع الخاص.