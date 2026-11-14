100 ألف متظاهر يشاركون في احتجاج مونتريال بكندا.. والسبب تدهور التعليم والغلاء

استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق بعض المتظاهرين في وسط مدينة مونتريال، خلال احتجاجات مرتبطة بإضرابات الطلاب التي تطالب بزيادة التمويل في قطاع التعليم في المقاطعة، متأثرين في ذلك بحركة الاحتجاجات الفرنسية.



وعبَّر المشاركون عن رفضهم لما يصفه المنظمون بتدهور نظام التعليم في مقاطعة كيبيك، نتيجةً للسياسات النيوليبرالية.

ويطالب المحتجون بتسهيل الوصول إلى التعليم العالي، وبإقرار نظام للتدريب المهني المدفوع الأجر.

وخلال المظاهرة، ردَّد المتظاهرون الشعارات وأنشدوا الأغاني، كما استُخدمت قنابل دخانية.

وقالت صحف كندية، إنه قد خرج آلاف الطلاب في مسيرات بشوارع مونتريال ليختتموا خمسة أيام من الاحتجاجات ضد الأوضاع في مؤسسات التعليم العالي، وإجراءات التقشف الحكومية، وتكاليف المعيشة.

وشارك في المظاهرات خلال الساعات الماضية أكثر من 100 ألف شخص.

نظمت الاحتجاج منظمة "ائتلاف المقاومة من أجل وحدة الطلاب النقابية" (CRUES).

وكان العديد من المتظاهرين يرتدون المربع الأحمر على ستراتهم، وهو رمز لإضراب الطلاب التاريخي عام 2012.

وقال جيمس، وهو طالب في جامعة كونكورديا لم يذكر اسم عائلته، إنه يرى بالفعل تدهوراً في جودة الجامعات على نطاق واسع.

وأضاف: “إذا أخذنا جامعة كونكورديا كمثال، فإننا نشهد زيادة سريعة في حجم الفصول الدراسية، ونسبة الطلاب إلى الأساتذة، ونشهد تقليصًا في اختيار المقررات الدراسية، وبدأت الجامعة في فصل الكثير من أعضاء هيئة التدريس، مما يترك فجوات كبيرة في البرامج، ويتخذ إجراءات سريعة لخفض التكاليف، ما يؤدي حقًا إلى تدهور جودة التعليم الذي نتلقاه”.